24 heures du Mans : hélicoptère, quads, sentinelles, le dispositif de sécurité renforcé pour le centenaire

La population du Mans devrait doubler en l'espace d'une semaine : 300.000 personnes sont attendues dans la capitale sarthoise à l'occasion du centenaire des 24 heures du Mans. Face à une telle affluence, les autorités musclent leur dispositif de sécurité. La préfecture, le département, la ville, la métropole et les organisateurs de la course d'endurance ont présenté à la presse leur plan ce vendredi 2 juin.

Fluidifier le trafic routier

C'est l'une des principales préoccupations des autorités : limiter les embouteillages autour du circuit des 24 heures. "Nous ne voulons pas que l'expérience-spectateur soit gâchée à la sortie par une attente trop importante. Nous sommes en juin, nous savons que la température peut monter", souligne le préfet de la Sarthe Emmanuel Aubry.

"Si tout le monde prend sa voiture pour aller sur le circuit cela va être catastrophique", insiste le maire du Mans. Stéphane Le Foll invite donc les spectateurs à limiter leurs déplacement en voiture. "Il y aura davantage de tramways et il faut rappeler qu'il y a des parkings relais et des parkings souterrains. Ils sont sécurisés et surveillés. La voiture peut rester 24 heures, le tout pour 20 euros : on ne s'occupe de rien, on éviter les bouchons et on va directement sur le circuit."

Un commissariat directement sur le circuit

C'est inédit : un commissariat sera installé directement à l'intérieur de l'enceinte du circuit. Il se trouvera dans le village, porte Nord. Ce dispositif doit remplir deux missions : faciliter le dépôt de plaintes et accélérer les enquêtes en cas d'infraction.

"Nous avons constaté que de nombreux spectateurs étrangers déposent plainte à leur retour chez eux en Angleterre ou en Allemagne. L'idée est de se mettre au service du public avec ce commissariat", expose Christophe Cordier. C'est le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de la Sarthe.

Par ailleurs, ce dispositif doit permettre de "traiter le plus rapidement possible et en temps réel l'information opérationnelle". Christophe Cordier donne cet exemple : "S'il y a des victimes de vols ou d'agressions sur le site, la présence du commissariat permettre de recueillir des descriptions, un mode opératoire. Cela sera immédiatement communiqué au dispositif anti-délinquance présente sur le circuit de façon à interpeller au plus vite le/les auteurs(s)." Une vingtaine d'enquêteurs seront présents sur place.

Des forces de l'ordre à cheval, à moto ou sur quad

L'édition du centenaire des 24 heures du Mans a obtenu le label "grand événement sportif". Ce titre est obtenu par décret par le ministre de l'Intérieur à des événements comme les coupes du Monde ou encore les Jeux Olympiques. Au-delà de cette reconnaissance à l'internationale de la place de la mythique course d'endurance mancelle, ce label permet de recourir à davantage de forces de l'ordre.

Grâce à ce label, des forces de l'ordre sur des quads, à moto ou encore sur des chevaux pourront se déplacer à l'intérieur du circuit. Cela doit a un double objectif :

Faciliter l'évacuation du site en cas d'urgence, comme un départ de feu ou un mouvement de foule.

Recueillir des renseignements pour garantir la sécurité.

Les agents sur le terrain bénéficieront aussi de l'appui d'un hélicoptère et d'une trentaine de sentinelles. Jusqu'à près de 200 policiers sont mobilisés tout au long de cette semaine de festivités. Ils n'ont pas eu le droit de poser de congé à cette période-là. Idem du côté des gendarmes. 600 militaires sont engagés dont 80 réservistes.

Les forces de l'ordre vont intensifier les contrôles routiers dans le département et autour du circuit. "Ce n'est donc pas le bon week-end pour se livrer à des fantaisies" selon le préfet de la Sarthe.

Risque feux de végétation

Les autorités appréhendent les départs de feu de végétation. "Nous y accordons une attention toute particulière au vue de la sécheresse que nous connaît et des températures estivales", reconnaît le préfet, Emmanuel Aubry. Pour éviter une telle situation, "l'un des plus gros camions sera présent sur site". Le véhicule pouvant contenir 12.500 litres d'eau sera positionné au niveau des paddocks.