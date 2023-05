24 Heures du Mans : "Je suis tout excité", l'effervescence monte en voyant les premières installations

Des affiches sont accrochées aux vitrines des magasins et des fanions habillent les rues piétonnes du centre-ville. À moins de trois semaines du centenaire des 24 Heures du Mans , la ville se prépare pour l'événement. La course se tient les 10 et 11 juin prochains, mais le pesage commence dès le 2 juin. Rue de Bolton, Pascal et son collègue accrochent les fanions rouge et blanc au-dessus des magasins. "Ce n'est pas tous les jours qu'on fête les cent ans, sourit-il un œil sur son collègue perché sur la nacelle. Ça fait plaisir de participer et de voir les décos à la fin !"

"Ça fait une émotion, on vit au rythme de la course automobile, le Mans c'est le Mans, il n'y a pas que les rillettes !"

Place de la République, la grande arche du pesage est dressée. "Ça veut dire que c'est parti, on va directement vers la course, c'est le centenaire, c'est incroyable, je suis tout excité", lance Jules, tout sourire. Veste de moto sur le dos, Alain aussi regarde les installations : "Ça fait une émotion, on vit au rythme de la course automobile, le Mans c'est le Mans, il n'y a pas que les rillettes !", rigole celui qui n'a jamais raté l'événement, depuis ses 15 ans.

Des fanions rouge et blanc décorent les rues piétonnes du centre-ville. © Radio France - Lise Roos-Weil

L'effervescence monte. "On sent que ça va être gros", assure Mathis, assis en terrasse à côté de la Place de la République. "Avec le centenaire, je pense que l'ambiance va être multipliée par deux ou trois", renchérit Octave. Le groupe d'amis a pris ses places à temps. Plus qu'à compter les jours jusqu'au début de l'événement.