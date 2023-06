24 heures du Mans : "l'épingle de Pontlieue", un des anciens virages du circuit, mis à l'honneur

En 2023, c'est une avenue goudronnée de centre-ville qui longe le tramway. Mais en 1923, c'était un chemin de terre, de pierres. Dans le quartier Pontlieue du Mans les pilotes des 24 heures du Mans passaient par un virage très sec surnommé "l'épingle de Pontlieue". Pour se souvenir de ce passage, des animations étaient organisées ce dimanche 4 juin en marge des festivités liées au centenaire de la mythique course d'endurance automobile.

ⓘ Publicité

"Les voitures arrivaient du centre-ville et elles tournaient devant le café", décrit Jean-Pierre Menjeon. C'est le président du "conseil des sages", organisateur de cette manifestation. C'est un virage à presque 90°. "Il fallait freiner et ne pas s'emplafonner le café", sourit ce passionné d'histoire et des 24 heures.

Les pilotes passaient devant ce café. © Radio France - Lucie Amadieu

Le tracé du circuit a donc été modifié pour des raisons de sécurité. "Le circuit passait par la ville. Il faut aussi savoir que les premières voitures n'avaient pratiquement pas de frein", raconte Jean-Pierre Menjeon. Des photos en noir et blanc montrent ce virage à l'époque.

Plusieurs photos de la course à l'époque sont affichées. © Radio France - Lucie Amadieu

Ambiance 1923

Pour se mettre dans l'ambiance, un orgue de barbarie joue de la musique. Les curieux défilent devant les véhicules d'époque rangées en épi. Loïck, 6 ans, reconnaît que ce sont de "très belles voitures" mais il a sa préférée : "Celle-ci parce que mon papy collectionnait toutes les Citroën".

Cette Citroën va participer à la parade des pilotes vendredi 9 juin 2023. © Radio France - Lucie Amadieu

A côté, il y a la Peugeot de Didier Timon, le président d'ACA 72, une association de propriétaires de véhicules d'avant-guerre. Il est fier de montrer sa voiture. "C'est plaisant de rencontrer d'autres passionnés. Nous avons un public qui pose pleins de questions, qui s'intéresse au monde de la voiture ancienne." Certains véhicules transporteront des pilotes pour la parade organisée en centre-ville du Mans à 14 heures vendredi 9 juin.