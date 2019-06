24 heures du Mans : la parade des pilotes en direct

Le Mans, France

C'est l'un des rendez-vous les plus festifs et les plus populaires de la semaine des 24 heures du Mans : chaque année, à la veille du départ de la course, les pilotes défilent en centre-ville à bord de véhicules de collection, sous les applaudissements de près de 150 000 personnes rassemblées pour partager l'événement.

Le cortège s'élance à 17H depuis les "paddocks" installés aux Quinconces des Jacobins, à quelques pas de la cathédrale.

Des dizaines de milliers de spectateurs rassemblés

La parade des pilotes attire chaque année entre 150 et 180 000 spectateurs. L'événement est gratuit : pour certains, c'est la seule occasion d'approcher les pilotes, en dehors du pesage (les vérifications administratives et techniques) qui se tient le week-end précédant la course.