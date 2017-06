24 Heures du Mans : le pesage, jour 2

Les Vaillantes, Alpine et les favoris de l'épreuve Toyota en têtes d'affiche de la deuxième journée du pesage. Au total, 38 bolides et 114 pilotes pilotes sont attendus ce lundi sur la place de la République pour la fin des vérifications techniques et administratives.

Après une première journée marquée par les passages de Porsche, l'art car Corvette, Fabien Barthez ou encore de la ligier de Jacques Nicolet, le pesage s'est poursuivi ce lundi sur la place de la République.

A la mi journée, sous le soleil et les flashs des photographes, l'équipe Vaillante Rébellion a fait une arrivée remarquée avec ses pilotes renommés, Nicolas Prost, Bruno Senna, Nelson Piquet Junior ainsi que le Manceau Julien Canal, et les 2 bolides chromés aux couleurs de la célèbre BD. L'auteur de Michel Vaillant Philippe Graton était lui aussi présent.

L'équipe Vaillante au complet avec au centre Philippe Graton, auteur de la BD Michel Vaillant © Radio France - Julien JEAN

Nicolas Prost enchaîne les autographes © Radio France - Julien JEAN

Dans la catégorie GT, Ferrari reste l'une des écuries les plus attendues des spectateurs lors du pesage. Ici, la Ferrari 488 de Lucas Di Grassi. L'écurie italienne ambitionne de succéder à Ford au palmarès des 24 Heures du Mans

Ferrari GT Pro 51 © Radio France - Julien JEAN

Les supporters tricolores ont pu acclamer Alpine. L'équipe française engage deux bolides A470 pour défendre son titre en LMP2. Elle compte désormais dans ses rangs le pilote d'Alès Romain Dumas, victorieux avec Porsche l'an dernier au général.

La team Alpine, détentrice du titre en LMP2 © Radio France - Julien JEAN

La nouvelle Alpine A470 affiche une puissance de 600 CV et a réalisé le meilleur temps des LMP2 lors de la journée test.

L'Alpine A470 © Radio France - Julien JEAN

Vers 15h, l'excitation est montée d'un cran avec l'arrivée de Toyota. L'écurie nippone vient prendre sa revanche après l'incroyable désillusion de l'an dernier. A un tour de l'arrivée, la Toyota n°5 de Nakajima était tombée en panne alors qu'elle était en tête de la course, laissant filer la victoire au profit de Porsche.

L'équipage de la Toyota n°8 © Radio France - Julien JEAN

Plus rapide que ses rivales allemandes lors de la journée test, les TS050 de Toyota seront au nombre de 3 au départ de la 85ème édition des 24 Heures du Mans.