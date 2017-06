24 Heures du Mans : le pesage, top départ d'une semaine de festivités.

C'est un passage obligé pour les 60 bolides et 180 pilotes. Tous doivent passer ces dimanche et lundi par la place de la République afin que l'ACO effectue les vérifications techniques et administratives. Rendez-vous populaire qui lance la semaine de la 85ème édition des 24 Heures du Mans.

Le pesage, organisé depuis 2012 sur la Place de la République, marque le lancement de la folle semaine des 24 Heures du Mans et avec la parade des pilotes (vendredi), c'est presque la seule occasion pour le public de rencontrer les acteurs de la course et d'obtenir quelques autographes et selfies.

Vainqueurs 2016, Porsche est passé ce dimanche, en attendant Toyota, l'écurie nippone considérée comme la favorite cette année.

L'équipage de la Porsche 919 hybrid n°1 © Radio France - Julien JEAN

Le public a pu admirer l'art-car de Corvette. Pour fêter sa 24ème participation aux 24 Heures du Mans, l'équipe américaine s'est offerte une carrosserie signée de l'artiste Ramzi Adek.

L'art-car Corvette C7-Z06 de Larbre compétition © Radio France - Julien JEAN

Fabien Barthez est de retour au Mans. Engagé en LMP2 avec l'écurie Panis Barthez Compétition, le champion du monde 98 s'apprête à courir ses 3èmes 24 Heures.

Fabien Barthez en LMP2 © Radio France - Julien JEAN

Suite et fin du pesage ce lundi. 38 bolides et leurs équipages défileront de 9h30 à 16h40. Très attendues, les 2 Vaillantes Rébellion (LMP2) passeront à 11h50. Les 2 Alpines (LMP2, meilleur temps de la journée test) suivront à 13h30 en attendant les 3 Toyota Hybrid à 14h20.