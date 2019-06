24 Heures du Mans : le retour au pays du sarthois Sébastien Bourdais

Le Mans, France

Sébastien Bourdais rentre en France seulement une à deux fois par an dont l'une pour courir les 24 Heures du Mans. Et quand il arrive en Sarthe, il est très sollicité. Ce lundi après-midi lors du pesage, il a multiplié les autographes. C'est sa dernière participation avec Ford. Le constructeur se retire de la compétition.

C'est la fin d'un cycle

"On savait que le programme de Ford s'arrêterait au bout de quatre ans, donc fin 2019" souligne Sébastien Bourdais, "ce n'est pas une surprise. Les constructeurs restent rarement ad vitam éternam dans les championnats. Ils attendent d'autres voitures, des choses différentes. La durée de vie de notre programme (quatre ans) a été normale et nous en avons largement profité de cette super auto. C'est la fin normale d'un programme de course".

Sébastien Bourdais à gauche avec ses co-équipiers Muller (au centre) et Hand (à droite) © Radio France - Christelle Caillot

Nous avons une très bonne préparation de la voiture

"On arrive cette année au Mans avec une auto qui est extrêmement bien préparée" déclare Sébastien Bourdais, "elle est bien aboutie et super équilibrée. Elle est très agréable à conduire, contrairement à la première année, où nous avions beaucoup de chevaux sous le capot mais pas forcément le meilleur comportement".

"Le Mans, c'est une course qui est très ouverte et on verra où on en sera quand on aura fait les premiers tours de piste. au bout de quelques heures de course, on devrait savoir à peu près où on se situe. Maintenant, c'est vrai aussi que c'est une course sur 24 heures et tout peut se passer".

La Ford numéro 68 que va conduire Sébastien Bourdais lors de son arrivée pour le pesage © Radio France - Christelle Caillot