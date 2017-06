24 Heures du Mans : place aux qualifications

Qui de Porsche ou de Toyota décrochera la pole position ? Première séance de qualifications ce mercredi jusqu'à minuit sur une piste sèche pour les 60 bolides. Le record du tour pourrait être battu.

22h48 : les 2 Alpine 36 et 35 respectivement 4ème et 5ème des LMP2

22h45 : la Toyota n°8 passe 2ème avec Nakajima au volant en 3'19"431.

22h42 : la LMP2 Graff racing n°39 dans le bac à gravier à Mulsanne. Erreur du rookie Eric Trouillet. Slow zone.

22h41 : LMP2, l'Oreca chinoise n°24 en tête avec un temps en 3'30"847

22h40 : Top chrono pour Kobayashi au volant de la Toyota n°7 en 3'18''793. Chrono déjà plus rapide que la pole de l'an dernier.

22h35 : La Toyota n° 9 améliore son temps et passe en dessous des 3'20". Les 3 premiers dans la même temps. 3'19".

22h33 : Nakajima et Lapierre rentrent déjà au stand (Toyota n°8 et 9)

22h27 : Porsche attaque. 3'19"710 pour la n°2 pilotée par Timo Bernhard. Toyota est juste derrière en 3'19"744 pour la n°8 de Buemi.

#919hybrid no 2 starts #lemans24 qualifying in the hands of @Timo_Bernhard pic.twitter.com/bAUZWr4Q4O