24 heures du Mans : Quel bilan pour les restaurateurs ?

Les 24 heures du Mans passionnent toujours autant pour sa course, mais aussi pour ses à côtés. Avec les restrictions sanitaires, les animations ont été limitées cette année, mais les restaurateurs, eux étaient bien au rendez-vous sur l'ensemble du circuit. Même si la jauge de 50 000 spectateurs pouvait annoncer une baisse de chiffre d’affaires, le bilan est plutôt positif.

Pas de contrôle du pass sanitaire

Sous un grand tivolis rouge et blanc, Patrick gérant du restaurant La Taverne Des 24 heures est tranquillement en train de ranger les tables avec ses 20 salariés. Malgré la baisse du nombre de clients durant le week-end , le responsable du restaurant a surtout apprécié de ne pas avoir à gérer la mise en place du protocole sanitaire. "L'avantage qu'on avait, c’est que les gens qui étaient sur le circuit avaient déjà leur pass sanitaire, donc ça nous a fait gagner du temps. Pour ce qui est du nombre de clients, évidemment qu'ils étaient moins nombreux avec la jauge à 50 000 spectateurs, mais on l'avait anticipé donc ça change tout.".

Un chiffre d’affaires divisé par deux

Un peu plus loin dans le village des 24 heures, l'artisan bio "La ferme de la Métairie" propose encore quelques sorbets aux derniers visiteurs. Une édition qui n'a pas été facile pour le producteur de glace, avec un chiffre d’affaires divisé par deux par rapport à 2019. Mais l'essentiel était de retrouver le circuit comme l'explique Vincent, salarié à "La Ferme de la Métairie : " Il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude, en plus on a eu de la pluie ce qui n'a rien favorisé, surtout pour nous vendeur de glace. Mais le principal, c’était de revenir sur le circuit pour enfin pouvoir retrouver le public des 24 heures qui est vraiment exceptionnel".

Avec la pluie qui s'est invitée lors du premier jour de la course, les sorbets et les glaces n'ont pas fait l'unanimité. © Radio France - Jean Rinaud

Des pilotes sont venus boire un café au camion

Installé près du Paddock, le cafetier Omnino a lui proposé pendant 34 heures d'affilées plus de 1000 cafés au public. Un rythme plus que satisfaisant pour François et son équipe, présents sur le circuit seulement pour la deuxième fois. " On n’a pas vu la différence par rapport à 2019. Quand vous devez servir des cafés pour 50 000 personnes, c’est déjà un sacré défi, le fait qu'il y ait moins de monde ça nous a même permis de mieux nous organiser. On a même eu de belles surprises puisque plusieurs pilotes sont venus boire un café au camion, et ça, c’est la plus belle des récompenses".

Le cafetier Omnino a vendu des cafés pendant 34 heures non-stop lors de la course des 24 heures. © Radio France - Jean Rinaud

Des restaurateurs et cafetiers qui repartent donc avec le sourire, heureux d'avoir remis le couvert avec les spectateurs des 24 heures.