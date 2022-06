24 Heures du Mans : sur les campings, ce sont les retrouvailles entre passionnés

Si les campings autour et dans l'enceinte du circuit des 24 Heures du Mans sont loin d'être pleins, certaines caravanes et tentes sont installées là depuis vendredi. Pour ces spectateurs, la course se vit du pesage jusqu'à l'arrivée le dimanche 12 juin. "Il y a tellement de choses à voir, tous les préparatifs sont très intéressants", raconte Louis.

"On peut voir des véhicules qu'on ne reverrait pas autrement, par exemple les Porsche, par moment ils sont en train de préparer le stand et les accès ne sont pas complètement fermés, donc on peut s'approcher", poursuit ce retraité angevin qui assiste depuis quinze ans à la semaine complète. Mais sur les campings, outre les événements sportifs, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre habitués.

"Tous les ans, on se retrouve entre amis"

"C'est ma 53e année ici, et tous les ans on se retrouve avec les amis", commente Daniel en désignant ses voisins de campings : Denise et Raymond, un couple sarthois. "On est pas loin, on est à 35 km, mais on vient ici pour se retrouver. Il y a l'amitié, la rencontre avec les amis, et puis Le Mans, c'est mythique", renchérit ce retraité. Et la course fait venir de loin. Si les étranger sont encore rares pour le moment, certains drapeaux danois ou britanniques sont déjà hissés.

Depuis plusieurs décennies, ces quatre retraités se retrouvent chaque année sur le camping © Radio France - Raphaël Cann

"Quand on arrive aussi tôt, on peut juste se relaxer après un long voyage, et voir la pression monter. Chaque matin, on se réveille et il y a de plus en plus de monde", raconte Kenny, un Danois qui lui aussi retrouve ses habitudes et ses habitués. "On se rejoint avec des gens de toutes les nationalités et on discute des courses précédentes", ajoute Tom, un Irlandais.

La radio de la voiture en guise de sono, le camping est aussi synonyme d'apéro © Radio France - Raphael Cann

"Avec le Covid, on a quand même été pendant trois ans sans se voir", explique Jean-Pascal, entourés de trois camarades de course avec qui il compte passer la semaine. A côté de sa caravane, un groupe de jeunes prend l'apéro, la radio de leur voiture en guise de sono. "On les a rencontré hier, c'est génial, c'est l'ambiance camping", s'exclame Julien, torse nu pour profiter du soleil. Des rencontres permises par une passion commune : "tout ce qui est voiture, c'est la beauté des 24 Heures."