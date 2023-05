24 heures du Mans : tout le programme des animations du centenaire en Sarthe

A l’occasion du centenaire des 24 heures du Mans, une foule d’animations est prévue partout en Sarthe pour faire monter l’ambiance avant la course prévue les 10 et 11 juin 2023. Dédicaces, rassemblements, parades… Difficile d’être exhaustif tant les rendez-vous sont nombreux. France Bleu Maine vous donne le programme des principales manifestations. A noter que les événements organisés sur le circuit nécessitent un billet d’entrée. En revanche, les animations dans les communes sont gratuites.

Les rendez-vous du mois de mai

Conférences, expositions, cinéma en plein air : dès ce mois de mai, la Sarthe vit au rythme des 100 ans des 24 heures du Mans. Parmi les principaux événements : le rallye "1906 dans le rétro " qui mobilise une quinzaine de communes autour de Saint-Mars-la-Brière, en mémoire du tout premier Grand Prix de l’Automobile club de France, organisé en 1906 autour du Mans. Rallye touristique, animations et concours d’élégance attendent les visiteurs les 27 et 28 mai.

Une exposition itinérante "100 ans de 24 heures " parcourt par ailleurs le département, comme en avril : rendez-vous jusqu’au 17 mai au centre culturel de Saint-Calais, du 22 au 27 mai dans la galerie d’Auchan à La Chapelle-Saint-Aubin, les 27 et 28 mai dans le village 1906 dans le rétro à Saint-Mars-la-Brière et enfin du 5 juin au 13 juillet à la maison du Département à Mamers.

Au Mans, une montgolfière aux couleurs de la ville et de l’ACO sera l’attraction place des Jacobins à partir du 31 mai et jusqu’au 4 juin. Il ne sera cependant pas possible de monter à bord.

Vendredi 2 juin

C'est la première journée du "pesage", les vérifications administratives et techniques, place de la République au Mans, de 10h à 19h. Un rendez-vous prisé des photographes et des curieux, permettant d’approcher les voitures et les pilotes gratuitement.

Samedi 3 juin

Les Atlantides dans la course : la piscine des Atlantides au Mans, avenue de Volos, se met dans l’ambiance des 24 heures, avec de nombreuses animations jusqu’à minuit. Pool party, ouverture des bassins extérieurs, relais de natation par équipe ou en individuel.

: la au Mans, avenue de Volos, se met dans l’ambiance des 24 heures, avec de nombreuses animations jusqu’à minuit. Pool party, ouverture des bassins extérieurs, relais de natation par équipe ou en individuel. Pesage : suite et fin du pesage place de la République en centre-ville du Mans, de 10h à 15h. Après le pesage, une animation inédite prendra place dans les rues du centre-ville, avec le roulage d’une dizaine de voitures des 24 heures de l’avenue de Gaulle au quai Louis-Blanc en passant par l’avenue François-Mitterrand et le tunnel.

: suite et fin du pesage place de la République en centre-ville du Mans, de 10h à 15h. Après le pesage, une animation inédite prendra place dans les rues du centre-ville, avec le roulage d’une dizaine de voitures des 24 heures de l’avenue de Gaulle au quai Louis-Blanc en passant par l’avenue François-Mitterrand et le tunnel. Empreintes des pilotes : dévoilement du parcours des empreintes des pilotes au Mans entre la gare nord et l’avenue du Général Leclerc. Défilé des bénévoles de l’ACO et de Classic Automotive.

: dévoilement du parcours des au Mans entre la gare nord et l’avenue du Général Leclerc. Défilé des bénévoles de l’ACO et de Classic Automotive. Bal guinguette au Mans : à partir de 19h place du Jet d’eau.

Dimanche 4 juin

Reconstitution du virage de Pontlieue : de 10h à 14h dans le quartier de Pontlieue au Mans, ambiance des années 1920 place Henri-Vaillant et avenue Georges-Durand, en clin d’œil au circuit d’origine qui incluait la fameuse "épingle de Pontlieue". Aucun roulage de véhicules n’est prévu mais des véhicules et des photos d’époque seront à découvrir.

: de 10h à 14h dans le quartier de Pontlieue au Mans, ambiance des années 1920 place Henri-Vaillant et avenue Georges-Durand, en clin d’œil au circuit d’origine qui incluait la fameuse "épingle de Pontlieue". Aucun roulage de véhicules n’est prévu mais des véhicules et des photos d’époque seront à découvrir. Journée test : de 10h à 18h30 sur le circuit, cette journée permet aux équipes d’effectuer les derniers réglages avant les essais. Pour les pilotes qui n’ont jamais couru au Mans, la journée test est obligatoire. Pour y assister, il faut un billet d'entrée "semaine" ou un billet valable uniquement pour cette journée, qui coûte 26 euros .

Lundi 5 juin

Neuville dans la course : défilé centré sur le thème de la Grande-Bretagne dans les rues de Neuville-sur-Sarthe, avec une quarantaine de véhicules. Projection du film officiel des 24 heures et feu d’artifice. A partir de 17h à la plage du Vieux-Moulin de Neuville.

: défilé centré sur le thème de la Grande-Bretagne dans les rues de Neuville-sur-Sarthe, avec une quarantaine de véhicules. Projection du film officiel des 24 heures et feu d’artifice. A partir de 17h à la plage du Vieux-Moulin de Neuville. Moncé en Vroom : première édition de cette manifestation organisée à Moncé-en-Belin, sur le thème pour cette première des femmes dans les sports mécaniques. Exposition d’une soixantaine de véhicules de collection, parade, démonstrations de slot-racing et de voitures radio-commandées, guinguette. A partir de 14h parking de la Massonière et plaine du Val’Rhonne.

Mardi 6 juin

Ouverture du circuit au public : le circuit ouvre ses portes aux détenteurs d’un billet d’entrée semaine à compter de 13h, jusqu’à 18h. Séance de dédicaces dans la voie des stands et pit-stop challenge (démonstration mécaniciens).

: le circuit ouvre ses portes aux détenteurs d’un billet d’entrée semaine à compter de 13h, jusqu’à 18h. Séance de dédicaces dans la voie des stands et pit-stop challenge (démonstration mécaniciens). Les R’Hunaudières à Ruaudin : pour sa septième édition, l’ événement ruaudinois a choisi pour thème Matra et Ferrari, avec pour parrain l’ancien mécanicien Matra Guy Prat. Exposition, séance de dédicaces, baptèmes routiers, démonstration d’extractions, remise du trophée des commissaires. De 16h à 23h au parc des sports de Ruaudin.

: pour sa septième édition, l’ a choisi pour thème Matra et Ferrari, avec pour parrain l’ancien mécanicien Matra Guy Prat. Exposition, séance de dédicaces, baptèmes routiers, démonstration d’extractions, remise du trophée des commissaires. De 16h à 23h au parc des sports de Ruaudin. Dédicaces de pilotes en centre-ville du Mans : tous les pilotes ne seront pas présents mais au moins cinq ou six, peut-être davantage, participeront à la séance de dédicaces organisée sur la terrasse des Quinconces de 18h à 19h30.

Mercredi 7 juin

Exposition de voitures historiques de prestige des 24 Heures, place du Jet-d’Eau, de 10 h à 18 h. En conséquence, le marché des Jacobins est décalé au jeudi 8 juin. Village de stands sur l’automobile, dédicaces d’auteurs de bandes dessinées, interviews d’anciens pilotes.

de voitures historiques de prestige des 24 Heures, place du Jet-d’Eau, de 10 h à 18 h. En conséquence, le marché des Jacobins est décalé au jeudi 8 juin. Village de stands sur l’automobile, dédicaces d’auteurs de bandes dessinées, interviews d’anciens pilotes. Sur le circuit, essais libres et qualificatifs pour les concurrents des 24H, de 14 h à minuit. Concert de Zazie.

Jeudi 8 juin

Arnage dans la course : Un événement porté par l’association Mille-Pattes de 9h à 16h30 place François Mitterrand à Arnage. Quatre-vingts véhicules de prestige, voitures et motos de collections sont rassemblés dans une ambiance reproduisant celle des années 1970 , avec visite guidée, défilé, village des 24 heures et concert.

: Un événement porté par l’association Mille-Pattes de 9h à 16h30 place François Mitterrand à Arnage. Quatre-vingts véhicules de prestige, voitures et motos de collections sont rassemblés dans une ambiance reproduisant celle des , avec visite guidée, défilé, village des 24 heures et concert. Suite des essais sur le circuit, avec l’Hyperpole de 20h à 20h30, un exercice de vitesse pure réunissant les huit premiers de chaque catégorie qui se sont qualifiés la veille. C’est cette session qui détermine la pole position de la grille de départ des 24 heures du Mans. Concert de Razorlight.

Vendredi 9 juin

Virage de Mulsanne : Comme chaque année le vendredi précédant la course, l’association organise un rassemblement ouvert à tous et gratuit de véhicules de collection et de prestige. Ce 9 juin 2023, le Virage de Mulsanne met à l’honneur Peugeot à l’occasion du retour du constructeur aux 24 heures du Mans. Pour cette édition 2023, l’événement a pour parrain le pilote Roger Dorchy, détenteur du record de vitesse de l’épreuve : 407 km/heure aux Hunaudières en 1988, avant l’installation de chicanes dans la ligne droite. De 15h à 19h avenue François Mitterrand à Mulsanne.

: Comme chaque année le vendredi précédant la course, l’association organise un rassemblement ouvert à tous et gratuit de véhicules de collection et de prestige. Ce 9 juin 2023, le met à l’honneur Peugeot à l’occasion du retour du constructeur aux 24 heures du Mans. Pour cette édition 2023, l’événement a pour parrain le pilote Roger Dorchy, détenteur du record de vitesse de l’épreuve : 407 km/heure aux Hunaudières en 1988, avant l’installation de chicanes dans la ligne droite. De 15h à 19h avenue François Mitterrand à Mulsanne. Garage des légendes à Teloché : à partir de 1951 et pendant une trentaine d’années, le garage de Teloché était le quartier général de Porsche pendant les 24 heures du Mans. Le souvenir de cette époque revit place des Olympiades à Teloché avec un rassemblement de Porsche et d’autres marques de prestige. Expositions, concerts.

: à partir de 1951 et pendant une trentaine d’années, le garage de Teloché était le pendant les 24 heures du Mans. Le souvenir de cette époque revit place des Olympiades à Teloché avec un rassemblement de Porsche et d’autres marques de prestige. Expositions, concerts. Classic British Welcome de Saint-Saturnin : Plus d’un millier de voitures du monde entier se retrouvent dans ce village au nord du Mans. Si le thème retenu pour cette année 2023 est Ferrari, afin de marquer le retour de la marque italienne au Mans après 50 ans d’absence, c’est le pilote Matra Gérard Larousse qui est le parrain de l’ événement de Saint-Saturnin . En fin d’après-midi, deux parades de voitures accompagnées de motos traversent les villages alentour pour rejoindre le centre-ville du Mans. De 9 h à 17 h, salle du Val-de-Vray à Saint-Saturnin.

: Plus d’un millier de voitures du monde entier se retrouvent dans ce village au nord du Mans. Si le thème retenu pour cette année 2023 est Ferrari, afin de marquer le retour de la marque italienne au Mans après 50 ans d’absence, c’est le pilote Matra Gérard Larousse qui est le parrain de l’ . En fin d’après-midi, deux parades de voitures accompagnées de motos traversent les villages alentour pour rejoindre le centre-ville du Mans. De 9 h à 17 h, salle du Val-de-Vray à Saint-Saturnin. Grande parade des pilotes : Près de 150 000 spectateurs sont attendus dans le centre-ville du Mans pour assister au défilé des 186 pilotes engagés aux 24 heures du Mans. Ces derniers traversent tout le centre-ville à bord de voitures de collection. En raison des animations prévues sur le circuit en fin de journée pour le centenaire, l’édition 2023 de la Grande parade des pilotes débute exceptionnellement à 14h, au lieu de 17h. L’événement, entièrement gratuit, mobilise 500 bénévoles.

: Près de 150 000 spectateurs sont attendus dans le centre-ville du Mans pour assister au défilé des 186 pilotes engagés aux 24 heures du Mans. Ces derniers traversent tout le centre-ville à bord de voitures de collection. En raison des animations prévues sur le circuit en fin de journée pour le centenaire, l’édition 2023 de la débute exceptionnellement à 14h, au lieu de 17h. L’événement, entièrement gratuit, mobilise 500 bénévoles. Ouverture de la piste au public : de 14h30 à 19h30, chacun pourra fouler la piste du circuit des 24 heures… à condition de disposer d’un billet d’entrée semaine. A 16h, une vente aux enchères Sotheby’s se tient dans la ligne droite des stands. Défilé du centenaire à 21h, réunissant les plus célèbres voitures ayant participé aux 24 heures du Mans. Concert de Bob Sinclar sur le circuit, à partir de 22h15

Samedi 10 et dimanche 11 juin

Rendez-vous sur le circuit pour vivre les 100 ans des 24 heures du Mans. Pour ceux qui n’ont pas de billet d’entrée, des écrans géants sont installés en centre-ville du Mans, place de la République et place des Jacobins. Pas de diffusion en continu, la retransmission est interrompue du samedi minuit jusqu’au dimanche matin (8h). Il sera donc possible d’assister aux principaux temps forts, notamment la cérémonie de départ à partir de 14h le samedi, le show du centenaire (spectacle pyrotechnique et drones) à 22h, le concert de Mika, ou encore l’arrivée des 24 heures du Mans le dimanche à 16h.