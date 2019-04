24 Heures du Mans : un relais motos est mis en place en Mayenne pour permettre aux bikers de faire une pause

Plus de 250 000 motards sont sur les routes ce vendredi 19 et ce samedi 20 avril, ils se rendent aux 24 Heures du Mans. Pour veiller à leur sécurité ce week-end, des relais motos ont été mis en place par Vinci Autoroutes pour qu'ils puissent faire une pause et repartir dans de bonnes conditions.

Bonchamp-lès-Laval, France

Le départ des 24 Heures du Mans est donné ce samedi 20 avril, à 15 heures. Les fans de motos vont être nombreux pour cette 41ème édition, ils étaient quasiment 260 000 l'année dernière. Cette année encore, ils viennent de toute la France pour ce week-end de course et de fête. Les motards enchaînent les heures de route et ils oublient parfois de faire des pauses.

Vinci Autoroutes a donc mis en place quatre relais motos depuis ce vendredi 19 avril où les motards peuvent se reposer, boire un café et surtout, être sensibilisé aux bienfaits d'une bonne pause. Dans notre département, un relais motos est basé sur l'aire de la Mayenne, sur l'A81, jusqu'à 14 heures ce samedi et où Hervé et Laurent, deux bikers se sont arrêtés.

Ils arrivent tout droit de Fougères, ils ont roulé une bonne cinquantaine de kilomètres avant d'arriver sur cette aire, et c'est Lionel Rotier, de Vinci Autoroutes, qui les accueillent. Il leur propose un café, une viennoiserie et il les invite même à aller s'allonger sur de gros coussins dans l'herbe.

Vinci Autoroutes a aussi décidé de rendre la portion de péage, entre Le Mans et La Gravelle, gratuite jusqu'à ce lundi matin, pour les motos. © Radio France - Aurore Richard

Lionel en profite pour leur parler des risques de somnolence à moto et Laurent comprend bien, il s'est déjà endormi à moto. "J'avais fait une nuit blanche, et le matin, j'allais faire un rallye sur Saint-Malô. J'ai pris la moto à cinq heures du matin et je roulais, je roulais, et puis à un moment, j'ai dû m'endormir. Je suis passé sur un pont, la moto a fait un petit sursaut, ça m'a réveillé et j'étais tout près du rail de sécurité de gauche. Là, tu as le cœur qui palpite. Je n'avais pas le temps de m'arrêter donc j'ai secoué la tête dans tous les sens pour me réveiller", se rappelle Laurent.

14 fois plus de risque de chuter de sa moto, après 50 minutes de route

Lionel Rotier en profite donc pour mettre en garde Laurent et Hervé. "Quand on est au guidon d'une moto, il ne faut pas s'arrêter toutes les deux heures mais toutes les heures, voire toutes les 50 minutes. _A partir de 50 minutes, votre vigilance s'effondre_, vous avez 14 fois plus de risque de tomber", explique Lionel. Ils ont aussi deux fois plus de risque de faire un excès de vitesse.

En 2018, trois motards ont perdu la vie en Mayenne. Alors pour inciter les bikers à prendre l'autoroute, qui est cinq fois plus sûre que la route. Vinci Aurotoutes a décidé rendre le péage gratuit pour les deux roues jusqu'à ce lundi matin. Chez nous, ce sera sur l'A81, sur la portion Le Mans / La Gravelle.