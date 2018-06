Des dizaines de milliers de spectateurs viennent voir les 24 Heures, de l'autre bout du Mans ou du monde. Voitures et moteurs, ambiance nocturne, émotions et frissons : chacun a ses raisons pour revenir au bord du circuit de la Sarthe.

Le Mans, France

Catherine se souvient de sa première fois aux 24 heures : "C'était en 1969". Depuis, "la passion des courses de voitures, l'ambiance du circuit et l'amour des pilotes" la poussent à revenir régulièrement. "On a nos chouchous aussi : Alonso, nos Sarthois..." ajoute son amie Liliane. En connaisseuse, Catherine apporte "un chrono, suivant les pilotes je vais voir quel temps ils font, s'ils en gagnent ou en perdent". Et pas question de rater la nuit sur le circuit: "c'est féerique".

Pour le bruit, la vitesse, les réveils avec le hurlement des moteurs - Christophe

"Le bruit des voitures, surtout les GT" charme aussi Philippe. Ce Nantais passe la semaine au Mans pour suivre le pesage, "la parade des pilotes, c'est une folie". Mais il préfère le dimanche, avec "l'émotion qui grandit qui grandit au fur et à mesure que la course se déroule".

Le départ a fortement marqué Sylvie : "l'hélico, la patrouille de France, on s'en rappelle ! personne ne veut en rater une miette".

Christian aime particulièrement "aller du côté des Hunaudières, voir cette débauche de puissance quand les voitures sont à fond. J'aimerais bien être à bord !"

"C'est la plus grande course du monde", résume Stéphane. Il apprécie surtout "les rebondissements, le suspense, par exemple en 2011 (13 secondes d'écart entre Audi et Peugeot à l'arrivée, NDLR) ou l'année dernière". Et il se réjouit de côtoyer ici "des petits papys comme des petits jeunes".

Un engouement populaire comme pour le football, un moment d'histoire - Eric