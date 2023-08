24 jeunes sapeurs-pompiers recrutés dans la Vienne

La traditionnelle journée de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers, c'était hier dans la Vienne. Ce samedi 26 août 2023, au centre de formation des sapeurs-pompiers à Valdivienne, 90 candidats entre 13 et 14 ans ont tenté le concours. À l'issue de plusieurs épreuves physiques, mais aussi des tests écrits et oraux, seuls les 24 meilleurs ont été retenus pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers.

Natation, course d'endurance, traction suspendue : les candidats ont été soumis à rude épreuve durant cette journée de recrutement. Âgé de 14 ans, Thibault a tout donné. Le jeune garçon rêve de devenir pompier professionnel. "J'ai envie d'aider les autres, de sauver des vies. Depuis que je suis petit, j'admire les pompiers, mais aussi les policiers et les militaires", explique-t-il. Pour l'encourager durant les épreuves, il peut compter sur le soutien de sa maman, Marie-Laure : "c'est stressant, mais il gère bien, donc c'est parfait. On l'encourage. Mais je ne veux pas lui communiquer du mauvais stress. On espère qu'il ira au bout. Il y a du monde. Mais l'essentiel, c'est aussi de s'être donné les moyens de participé et de voir comment cela se déroule ! "

Les candidats ont passé un test d'endurance au centre de formation des sapeurs-pompiers, à Valdivienne. © Radio France - Irène Prigent

"Il n'y a pas de crise de l'engagement"

24 lauréats sur 89 participants : la sélection est rude. Elle s'explique notamment par les moyens limités de la profession pour encadrer les jeunes dans leur cursus. Le capitaine Adrien Gransagne est le responsable de la section départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Vienne. "Il n'y a pas de crise de l'engagement. C'est bon signe. La jeunesse est intéressée par notre activité. Cette année, on a eu encore plus de candidats que l'année dernière. Mais nos capacités d'encadrement sont limitées dans les centres de secours. On a besoin de formateurs pour encadrer les mineurs. On refait tous les ans des formations pour essayer de palier ce problème", précise-t-il.

Parmi les tests, une épreuve de traction suspendue. Les garçons devaient tenir 50 secondes accrochés à une barre fixe. Pour les filles, il fallait tenir 45 secondes pour avoir la meilleure note. © Radio France - Irène Prigent

Pour le moment dans la Vienne, quatre sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) sont basées dans les centres de secours de Gençay, Poitiers, Châtellerault et Mirebeau. Il existe aussi une section "JSP collège" organisée au sein du collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny. Une nouvelle section est envisagée dans le secteur de Montmorillon.

La formation des jeunes sapeurs-pompiers dure trois ans. Environ 95 % des jeunes s'engagent comme pompiers volontaires une fois leur diplôme de jeune pompier obtenu. L'obtention du diplôme permet d'être dispensé d'une partie de la formation pour les sapeurs-pompiers volontaires et donne des atouts supplémentaires pour une future carrière professionnelle.

En cas d'échec au concours des jeunes sapeurs-pompiers, les adolescents ont le droit de le retenter l'année suivante. Le cursus n'est pas obligatoire pour devenir pompier-volontaire. Dès l'âge de 16 ans, n'importe quel jeune peut se présenter au concours des pompiers-volontaires.