2480 masques transparents sont distribués par la CAF de la Sarthe dans 119 structures de la petite enfance.

Pour que les petits enfants de la Sarthe puissent enfin voir les sourires leur assistante maternelle.

La CAF (la caisse d'allocation familiale) de la Sarthe distribue depuis le début du mois des masques transparents pour les personnels des crèches. Une opération nationale financée par le ministère de la santé. Dans le département, plus de 2.480 masques sont distribués depuis le début du mois dans 119 structures de la petite enfance.

Ce Vendredi, la distribution avait lieu à la crèche familiale "les p'tits mousses" de l'avenue Roger-Bouvet situé près de l'hôpital du Mans. Chaque personnel a trois masques qui sont à moitié en tissu et moitié en plastique.

Annaelle Lebreton est infirmière-puéricultrice dans plusieurs crèches du Mans. Et c'est un vrai soulagement pour elle de voir arriver ces masques car depuis le printemps, le lien de communication n'était pas facile avec ces enfants âgés de moins de trois ans.

"Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir une de mes collègues avec le sourire. C'est difficile pour nous car on apprend les premiers mots aux enfants et certains lisent sur les lèvres. Les expressions du visage sont aussi très importantes."