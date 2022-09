24h dans la peau d'un SDF à Bordeaux : "ce qui m'a marquée c'est l'indifférence"

Océane, Shereely et Léo (de droite à gauche) de l'association "Et si c'était toi ?"

Vous les connaissez peut-être déguisés en super(wo)man, les super héros de Bordeaux et leur association "Et si c'était toi ? 33" viennent en aide aux sans-abri. D'habitude, ils se déguisent lors de leurs maraudes et distribuent de la nourriture, des couvertures ou encore des batteries portables, réchauds ou téléphones. Ce week-end, ils ont décidé de passer une journée dans la peau d'un sans domicile fixe dans le secteur de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Objectif : sensibiliser en filmant l'action. L'action a commencé ce samedi après-midi, et a fini dimanche, dans la journée.

Après avoir passé plusieurs heures dehors, derrière une pancarte, Léo, Shereely et Océane ont été marqués par l'indifférence des passants à leur égard : "on est invisible quand on est sans-abri". En trois heures, le premier jour, ils n'ont récolté que trois euros, puis ils ont sorti leurs déguisements habituels, ce qui leur a fait gagner un peu plus d'argent qu'ils ont redistribué aux personnes dans le besoin autour d'eux. "Les heures d'affluence ne sont pas forcément celles où on nous donne le plus d'argent, parce qu'on ne nous voit pas" remarque Léo. Le lendemain matin la journée fut plus fructueuse, puisque 6 sandwichs leur ont été offerts, qu'ils ont redistribués par la suite. Durant leur action, les trois bénévoles ont noté la difficulté de trouver les toilettes, notamment pour les femmes.

La prochaine maraude de l'association "Et si c'était toi 33" aura lieu le 1er octobre à partir de 13h30. Elle débutera dans le quartier Mériadeck puis passera par la rue sainte Catherine et le cours Victor Hugo.