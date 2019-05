24H du Mans 2019 : Charlène de Monaco donnera le départ de la course

La princesse de Monaco, Charlène, sera la sarter des 24H du Mans. La 87e édition de la course qui aura lieu les 15 et 16 juin sera donc lancée par la femme du prince Albert, 27 ans après son mari.

Le Mans, France

L’Automobile Club de l’Ouest l'a annoncé ce jeudi, la starter des 24 Heures du Mans 2019 n'est autre que la princesse Charlène de Monaco. La sportive de haut niveau, championne de natation, très impliquée dans le Grand Prix de Monaco, a donc été choisie pour lancer la 87e édition de la course mythique qui aura lieu les 15 et 16 juin (le départ aura lieu à 15 heures). La femme du prince Albert de Monaco succède donc au tennisman espagnol Rafael Nadal.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest est ravi de ce choix : "_Sa personnalité symbolise le rôle majeur que les femmes ont à mener dans les sports mécaniques et dans la société_. A l’Automobile Club de l’Ouest, notre histoire et notre présent témoignent de notre volonté de rendre ces disciplines et leurs professions accessibles aux femmes. Il ne s’agit pas là d’obligation, ni même d’appliquer des quotas, mais plutôt d’élargir et de concrétiser le champ des possibles pour les femmes. L’ACO ne veut plus seulement leur permettre le droit de rêver, mais plutôt le droit de faire, de pratiquer, de réaliser leurs envies, leur passion."

[ BREAKING ❗❗]



👉 Nous avons l'immense honneur d'annoncer que S.A.S La Princesse Charlène de Monaco donnera le départ des 24 Heures du Mans 2019 samedi 15 juin à 15h !#Départ#LeMans24@SAScharlene@FIAWECpic.twitter.com/lIltXo6nM7 — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) May 9, 2019

Le prince Albert avait lui-même lancé la course en 1992. C'est la première fois que deux personnes mariées lancent chacune leur tour le départ de la course mythique avec quelques années d'intervalle.