24h du Mans 2023 : le marché des Jacobins annulé les 7 et 9 juin pendant les festivités

La nouvelle se propage dans les allées du marché depuis quelques jours. Il n'y aura pas de marché des Jacobins, au pied de la cathédrale du Mans, les mercredi 7 et vendredi 9 juin prochains. Une annulation à l'occasion des 24 heures du Mans et des festivités pour célébrer le centenaire de la course mythique.

"On ne rattrape pas un marché"

Selon nos informations, la décision a été annoncée lors d'une commission de marché extraordinaire où étaient conviés les représentants des commerçants du marché. La mairie, elle, n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet. "On est assez stupéfait", réagit Mathieu, vendeur de volailles sur le marché. "Pour nous, ça fait deux marchés en moins. Ce n'est pas un marché du dimanche, mais ça reste des marchés importants, en semaine, avec une clientèle habituelle."

"C'est un énorme manque à gagner pour nous", se désole de son côté Jimmy, salarié chez un primeur du Mans. "On ne rattrape pas un marché, en particulier un gros marché comme les Jacobins." À l'inverse, Sylvie, maraîchère et arboricultrice dans le Sud Sarthe, n'est pas très inquiète. "Heureusement que ce n'est pas annulé le dimanche. Mais un mercredi et un vendredi, pour moi ce n'est pas grand chose, ça me fera deux jours de congés en plus !".

Un marché nocturne le 8 juin ?

"Une compensation est en train de se préparer", selon Loïc Sabatte, président du syndicat départemental des marchés de France. Il était présent lors de cette commission de marché où la mairie a proposé d'organiser un marché nocturne, le 8 juin.

L'occasion pour certains commerçants de rattraper un peu le manque causé par cette annulation mais aussi l'occasion de proposer un marché aux nombreux visiteurs qui affluent au Mans à cette période. "Ça ne permettra pas de compenser entièrement", assure Alex, gérant de l'Oliveraie. "Une nocturne ça ne nous intéresse pas, parce que quand on travaille en décalé comme ça, on a moins de monde, on ne récupère pas notre clientèle."