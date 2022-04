24 heures du Mans moto : les motards mayennais sont impatients de revivre l'événement

C'est le rendez-vous de l'année pour tous les motards de toute la France : les 24 heures du Mans moto. L'événement démarre ce samedi à 15h et ça faisait deux ans que l'événement se déroulait à huis clos. C'est donc le retour du public dans les tribunes. Depuis ce vendredi, tous convergent vers le circuit Bugatti du Mans sur le site pour profiter de la fête. Au péage de la Gravelle, à la frontière avec l'Ille-et-Vilaine, on en a croisé certains qui se rendent au Mans, ils attendent ce moment avec impatience.

"Il était temps que ça revienne"

Joaquim vient de Rennes, il fait une pause très courte et n'a qu'une envie : arriver très vite sur place. "Pour moi c'est la première fois donc c'est une découverte", sourit le Rennais, "on est une belle équipe, une quinzaine environ ça va être chouette, il était temps que ça revienne après le Covid-19, ça fait du bien de ressortir les motos aussi". Son ami Marvin lui aussi va découvrir l'événement. "On a amené un camion là-bas où on a mis toutes nos affaires", explique le jeune homme, "après on a nos toiles de tentes, on va au camping donc il y a une part d'improvisation aussi". Avec eux Richard, un autre membre de l'équipe, lui, a déjà remis l'équipement après le casse-croûte et n'attend que de repartir pour arriver à temps à l'apéro.

Joaquim, Marvin et Richard repartent direction le Mans après une pause sur l'aire du péage de la Gravelle. © Radio France - Alexandre Frémont

"C'est notre résidence secondaire le circuit du Mans"

À côté d'eux, un couple venu de Saint Malo, Christophe et Sylvie, habitué aux 24h du Mans moto depuis des dizaines d'années. Ils ont les motos bien chargées et ont tous les deux compté les jours pour retrouver enfin le circuit du Mans. "Ça va faire du bien", lâche Sylvie, "les gens n'attendent que ça", assure Christophe, "ça fait deux ans que tout le monde est un peu frustré et là il y a du soleil, on est en moto, rien de tel pour se faire plaisir". "C'était le rendez-vous annuel, c'est notre résidence secondaire le circuit du Mans, on vient voir la famille, on boit quelques bières fraîches avec les collègues, on est bien", se réjouit Christophe.

Au péage de la Gravelle, en Mayenne, un couloir a été aménagé sur la droite pour les motos dans le sens des départs vers le Mans. © Radio France - Alexandre Frémont

Comme eux, près de 70.000 personnes sont attendues sur place tout le week-end au circuit Bugatti du Mans. Pour faciliter le trajet des motards vers le Mans, l'autoroute est gratuite et un couloir a été aménagé sur la droite sur l'A81 à la Gravelle. Ce sera la même chose dans le sens des retours jusqu'à ce lundi à 10h.