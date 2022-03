24H du Mans motos : 52 équipages, le retour du public

La 45ème édition des 24H du Mans motos (16 et 17 avril 2022) sera marquée par le retour du public sur le circuit Bugatti après deux éditions à huis-clos à cause de la pandémie de Covid. 52 équipages prendront le départ donné, cette année, par la champion de natation Camille Lacourt.

Le grand retour du public sur le circuit Bugatti du Mans les 16 et 17 avril prochains! Après deux années à huis clos, pour cause de Covid, les 24H motos se disputeront devant des tribunes pleines. 52 équipages prendront le départ de cette 45ème édition (contre 60 en 2019 avant la pandémie). La liste des engagés, répartis en trois catégories, a été dévoilée ce vendredi 11 mars.

La parenthèse se referme, confie avec soulagement François Ribeiro directeur de Discovery Sports Events, promoteur du FIM EWC (l'organisateur du championnat du monde d'endurance moto). "Les équipes comme les pilotes sont impatients de reprendre la compétition mais surtout de ne plus courir devant des tribunes vides", a-t-il rapporté lors de la conférence de presse de présentation de l'épreuve. "Être devant ma télé avec un masque pour regarder le sport, je n'en peux plus. J'ai envie de retrouver la pite-lane avec la séance d'autographes complètement folle. C'est ça les 24H motos!", s'exclame François Ribeiro.

Départ donné par le nageur Camille Lacourt

Une atmosphère que découvrira Camille Lacourt. Le nageur cinq fois champion du monde de natation donnera le départ. Il se réjouit, lui aussi, du retour des spectateurs. "Lorsqu'on aime les grands événements sportifs, on a envie d'être proche, d'avoir cette interaction avec les sportifs. J'ai hâte de vivre cela avec le public et avec les motards".

Le retour des concerts et des animations

Dans un peu plus d'un mois, le circuit Bugatti du Mans retrouvera également son ambiance de fête, annonce Pierre Fillon le président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organisateur de l'événement. "Qui dit retour du public dit effectivement des animations autour de la course. Nous allons retrouver les concerts le vendredi et le samedi. Dans le village, nous retrouverons la fan zone. Tout est là pour avoir, à nouveau, une belle grande fête de la moto!", se réjouit Pierre Fillon. Chaque année, les 24H motos attirent plus de 70.000 spectateurs, selon les chiffres de l'ACO.