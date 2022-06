24 heures du Mans : où faire les meilleures photos quand on est amateur ?

Un trou dans le grillage, un petit espacement entre deux murs, un escabeau... On reconnaît les photographes amateurs a leur inventivité ! Ces passionnés, non professionnels et donc sans accréditation, connaissent les meilleurs endroits du circuit pour faire les plus belles photos des 24 heures du Mans. La course d'endurance auto a lieu ce week-end du 11 et 12 juin.

Ces amateurs préfèrent venir au moment des essais qualificatifs, mercredi 8 et jeudi 9 juin. Il y a moins de monde, c'est donc plus facile de circuler et de s'approcher des grilles de sécurité. Venir aux essais pour ses photos permet aussi à ces passionnés de se concentrer sur la course ce week-end.

Prendre de la hauteur

Les photographes amateurs qui veulent avoir une vue plus large du circuit se postent souvent, en haut de la tribune Dunlop, sur la butte du virage du tertre rouge et parfois même... dans la grande roue.

Se positionner en haut de la butte du virage du tertre rouge permet de voir les voitures arriver à pleine vitesse. © Radio France - Lucie Amadieu

Sandra se met en haut de la tribune Dunlop pour avoir une vue plus large du circuit des 24h. © Radio France - Lucie Amadieu

D'autres se postent au-dessus de la zone de ravitaillement, un endroit où l'on peut voir les équipes de mécaniciens intervenir sur les voitures.

Être vigilant

Il faut aussi garder l'œil ouvert pour trouver les meilleurs endroits. Sébastien sait trouver les moindres brèches : "Au virage du raccordement, il y a un tout petit trou dans le grillage et de l'autre côté se trouvent les photographes professionnels. C'est donc un bon endroit, c'est incroyable !"

Sébastien a trouvé ce trou où il peut y glisser son objectif. © Radio France - Lucie Amadieu

Parfois ces amateurs font la queue pour atteindre un spot idéal, car d'autres l'ont repéré. C'est le cas de Pierrick, il attend que la place se libère. Il se trouve derrière un mur, près des premiers virages après le départ. Un bon endroit selon lui : "Les voitures sont proches pour avoir un maximum de netteté. Et puis ici, il y a une opportunité de dépassement et donc de la bataille."