24H du Mans : plusieurs zones avec moins de 5.000 spectateurs, le pesage à huis clos

L'ACO, organisateur des 24H du Mans, refuse d'indiquer devant combien de spectateurs la course des 19 et 20 septembre 2020 se déroulera. Il indique toutefois que plusieurs zones comportant moins de 5.000 personnes seront installées sur le circuit. Aucun spectateur ne sera admis au "pesage".

Les 24 Heures du Mans ne se tiendront pas à huis clos les 19 et 20 septembre 2020. C'est, en cette mi-juillet, la seule information qui semble certaine. Quant à savoir devant combien de spectateurs? L'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de l'épreuve, refuse catégoriquement de le dire. Alors que, depuis le 30 juin, la vente de billets est stoppée et que, selon nos informations, il n'est pas prévu qu'elle rouvre, l'ACO précise, ce jeudi, les modalités d'accueil de ces personnes en nombre limité qui pourront accéder au circuit.

Des zones comportant 5.000 spectateurs maximum

Dans un communiqué mis en ligne sur son site Internet, il est indiqué : "L'Automobile Club de l’Ouest a décidé, en étroite concertation avec les autorités publiques, d'organiser plusieurs zones d’accueil du public appelées ''villages'' dont la capacité d’accueil est limitée à 5 000 spectateurs chacun. Chaque « village » sera strictement indépendant des autres villages afin de limiter les flux de spectateurs et sera identifié par une couleur spécifique". Joint par France Bleu Maine, l'Automobile Club de l'Ouest assure ne pas être en mesure de préciser combien de "villages" seront ainsi installés.

Un protocole sanitaire strict

L'Automobile Club de l'Ouest précise également le protocole sanitaire mis en place pour l'épreuve des 19 et 20 juillet 2020. "En particulier le port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. Le nettoyage préalable des zones d’infrastructures partagées dont les toilettes et les tribunes et la désinfection de ces mêmes zones seront intensifiés pendant la durée de l’épreuve. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront implantés dans l’enceinte du circuit et les gestes barrières rappelés par la signalétique sur site."

Le pesage à huis clos

Par ailleurs, le "pesage", le week-end précédant la course, se déroulera sans public. Les vérifications techniques et administratives constituent habituellement un moment fort. Ce rendez-vous gratuit attire chaque année des milliers de personnes, place de la République, au Mans. Occasion unique d'approcher les pilotes et leurs voitures. Le pesage, déjà prévu dans l'enceinte du circuit cette année et non en centre-ville se déroulera sur une seule journée : le mercredi 16 septembre et à huis clos. La parade des pilotes, organisée par l'association Classic Automotive est, elle, annulée pour la première fois depuis sa création.