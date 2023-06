24h du Mans : "un vrai pèlerinage" pour les commissaires de piste étrangers, témoigne un passionné tourangeau

Depuis qu'il est commissaire de piste sur les 24h du Mans, le tourangeau Kevin André collectionne casquettes, gobelets et autres produits dérivés de la course

La plus grande course d'endurance du monde a lieu tout ce week-end sur le circuit de la Sarthe. Les 24h du Mans fêtent en plus leur centenaire cette année, et quel plateau pour l'occasion ! Toyota va bien sûr défendre ses chances dans la catégorie reine (le constructeur japonais reste sur 5 victoires d'affilée), mais cette fois il va devoir faire avec de sacrés concurrents, Ferrari, Porsche, Cadillac, et le français Peugeot entre autres.

Et ce qui fait aussi le sel de cette course mythique, ce sont tous les passionnés qui rallient le circuit une fois par an. Parmi eux évidemment, beaucoup de tourangeaux (puisque l'évènement se situe à moins d'une heure de la Touraine), dont Kevin André.

Commissaire de piste, les yeux de la direction de course sur le circuit

Lui connait les 24h depuis sa naissance. A 29 ans, cet habitant de Ballan-Miré est même devenu commissaire de piste comme ses parents avant lui. Etre commissaire de piste, c'est être les yeux de la direction de course sur le circuit, celui qui va prévenir en cas d'accident, celui qui agite des drapeaux pour sécuriser la piste. Et c'est une vraie passion pour Kevin.

Enfant, c'était son terrain de jeu à lui. "Il y a peu d'endroits que je ne connais pas" confirme-t-il. Embarqué sur le circuit des 24h dès l'âge de un an, Kevin voit alors passer les bolides très près des postes où ses parents sont commissaires de piste. "Le plus gros souvenir que j'ai de cette époque là, c'était l'époque des McLaren qui faisaient un bruit très, très strident et qui me faisaient horriblement peur. J'allais me réfugier dans une caravane d'un ami commissaire quand j'étais petit" rigole-t-il.

"Quand on grandit, on se rend compte de tout ce qu'on a pu vivre"

Il se souvient. "J'allais me promener vraiment librement dans les tribunes, dans la ligne droite des stands. Je descendais jusqu'à la Chapelle voir les voitures. Quand on est petit, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir tout ça, puis avec le temps, quand on grandit, on se rend compte de tout ce qu'on a pu vivre".

Devenu à son tour commissaire de piste, c'est notamment ce qu'il appelle la famille qui le fait revenir chaque année, ses autres collègues commissaires avec qui il vit pendant une semaine dans un campement. Comme un camping entre copains. "On se rejoint là-bas avant tout pour partager notre passion, pour vivre ça ensemble. On est avec un groupe de personnes qui connaissent cette passion, avec qui on peut la partager".

"Un vrai pèlerinage" pour les commissaires de piste étrangers

A son poste cette année, il travaillera avec des Anglais, des Américains, des Australiens, pour qui il s'agit d'un "vrai pèlerinage" assure-t-il. Une course incontournable qu'il fera découvrir à sa petite fille de un an, ça c'est sûr, mais dans quelques années seulement. Les commissaires de piste sont bénévoles, ils ne sont absolument pas payés pour leur participation aux 24h. Kevin pose ainsi une semaine de vacances pour être présent au Mans chaque année.

Même à Tours, des hôtels affichent complet

L'évènement est tel que les hôtels du Mans affichent complet pour ce week-end, et ils ne sont pas les seuls ! A Tours aussi, les hôtels profitent du gros succès annoncé, 300.000 spectateurs attendus sur le circuit quand même ! Certains de ces établissements n'ont donc plus une place, comme au Best Western Central Hotel, en plein centre ville. Son gérant, Gilles Tremouilles, a l'habitude. C'est comme ça quasiment à chaque 24h.

"Depuis de nombreuses années, on a du monde pour le week-end des 24h du Mans et cette année, on est complet depuis longtemps et donc on suppose vraiment que c'est pour les 24h. Chaque année, j'ai des gens qui vont aux 24h, principalement des Anglais qui viennent en général pour au moins huit jours et qui s'installent à Tours. Ils en profitent pour faire du tourisme".

Il est vrai que Tours se situe à même pas une heure du Mans, il est donc parfois plus rapide de partir de Tours pour aller sur le circuit de la Sarthe que partir du centre du Mans pour le même trajet !

A 16h, ce samedi, 62 voitures s'élanceront donc sur le circuit de la Sarthe pour le centenaire des 24h du Mans. Arrivée prévue à la même heure, dimanche.