24H du Mans : Une première pour Tony Parker

Le Mans, France

Il s'excuserait presque de n'être jamais venu aux 24 heures. " Idec m'a souvent invité, mais je n'ai jamais pu venir. J'étais souvent en finale NBA avec San Antonio". Tony Parker, tout sourire, prend le temps de répondre aux questions. Le jeune retraité des parquets a pu cette fois se libérer et répondre à l'invitation d'Idec avec qui il s'est associé pour monter une affaire immobilière. "Je viens d'arriver alors je n'ai pas encore pour découvrir la ferveur autour de l'épreuve. On m'a beaucoup parlé de la parade des pilotes. J'ai hâte d'y être". L'ancien capitaine des bleus discute longuement avec Paul Loup Chatin et Paul Lafargue, deux des pilotes de l'Oreca #48. "Je suis vraiment content d'être ici, de pouvoir vivre cette expérience car c'est un événement majeur. Les 24 heures sont connues dans le monde entier ".

"Je ne ferme aucune porte"

Tony Parker s'est associé à Idec pour monter une affaire immobilière. Le promoteur est aussi l'un des partenaires de l'équipe féminine de l'ASVEL dont Parker est le patron © Radio France - yann lastennet

De là à s'impliquer un plus dans le sport auto ? "En tant que pilote...je pense qu'il va falloir que je progresse énormément "rigole T.P. " mais je ne ferme aucune porte. C'est très intéressant de partager l'expérience des pilotes, rencontrer tous ceux qui préparent la voiture. C'est quand même impressionnant tout ce qui se passe autour d'une course. Et pourquoi pas envisager un partenariat avec IDEC autour d'une écurie ? "Nous avons plusieurs projets en commun. Idec a soutenu l'équipe féminine de l'ASVEL ( dont T.P. est le patron) et elles sont devenues championnes de France, alors pourquoi pas ! "