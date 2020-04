24h en Pays Basque: des masques, une frontière et des PMA fermés, mais des déchetteries ouvertes

Des dizaines de milliers de masques distribués aux agents communaux et intercommunaux. Alors que la frontière est toujours fermée, le travail et l'activité reprennent tout doucement en Iparralde. Preuve que l'épidémie ne progresse plus: les postes médicaux avancés ferment.