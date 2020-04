24h en Pays Basque: Fêtes de Bayonne annulées, la tribune du BO, Basques bloqués à l'étranger...

Cette fois c'est décidé: les fêtes de Bayonne n'auront pas lieu durant l'été 2020. Plus qu'une décision, la commission extra-municipale des fêtes a surtout constaté qu'il serait impossible d'organiser un grand rassemblement cet été. Elle réfléchit à la possibilité de créer un rendez-vous festif après septembre, ou à un report à l'automne. La commission se réunira à nouveau le 21 juin.

Concours d'architecte pour Aguiléra

Par 24 voix pour et 11 voix contre, les trois délibérations concernant l'aménagement du plateau d'Aguiléra ont été votées © Radio France - Anthony Michel

A Biarritz, le maire Michel Veunac a lancé un concours restreint de maîtrise d'oeuvre le 28 février, pour choisir un projet architectural pour Aguiléra. Il s'agit de lancer un projet éminemment polémique, la construction d'une nouvelle tribune de 500 places, d'un centre de formation d'un centre d’entraînement au bord du terrain d'honneur, dit Bendern

Des Basques bloqués à l'étranger

Pendants ce temps, des Basques sont toujours bloqués à l'étranger. C'est le cas de Bastien Segry, cuisinier dans un restaurant français à Hong-Kong. Au chômage depuis début début avril, il ne peut plus repartir de l'île et se retrouve sans le sou. C'est la mésaventure aussi d'une Bayonnaise et d'une Landaise au Panama. Le pays a décrété le confinement le 16 mars et elles n'ont pas de moyen pour rentrer au Pays Basque.

L'hôpital de Bayonne a reçu 35.000 masques © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Des blouses pour l’hôpital

A l'hôpital de Bayonne pendant ce temps, on se débrouille avec les moyens du bord. Depuis le 7 avril, une trentaine de personnes se relaient pour fabriquer des blouses pour les personnels soignants. 300 à 400 blouses jetables sortent chaque jour de trois ateliers éphémères.