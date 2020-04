L'économie du Pays Basque nord plonge, et les élus demandent des mesures pour faire redémarrer le tourisme. L'ancien maire de Mauléon Jean Lougarot est décédé. Le BO lance la cagnotte et les musulmans du Pays Basque vont vivre un ramadam confiné.

24h en Pays Basque: angoisses pour l'économie et réouverture au plus tôt pour le tourisme

73% des PME du Pays Basque ont fermé, 91% sont impactées par la crise sanitaire. L'enquête menée par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Bayonne Pays Basque révèle que le confinement frappe durement l'économie locale. La CCI parle y compris de risque psychosociaux.

Il faut donc faire repartir l'économie et c'est le leitmotiv de certains élus. La sous-préfecture de Bayonne a créé un comité de pilotage pour étudier la réouverture des plages. L'Association des Maires Ruraux demande de rouvrir tous les lieux touristiques en respectant les gestes barrière.

Plage de Socoa © Radio France - Paul Nicolaï

Moins d'hospitalisations

On apprenait ce mercredi le décès de Jean Lougarot, à l'âge de 87 ans. Maire de Mauléon pendant 24 ans de 1977 à 2001, il avait aussi siégé au Conseil Général du département, cet enseignant retraité était une figure du Parti Socialiste.

Le Covid-19 semble reculer dans la région et les Pyrénées Atlantiques. Il reste 76 personnes hospitalisées dans le département, dont 12 en réanimation au bilan de mercredi soir, soit deux de moins que la veille. La vague de solidarité envers les personnels soignants, elle, ne faiblit pas. L'association Sokorritzaileak, les trailers secouristes propose ainsi un trail virtuel et solidaire pour aider les travailleurs du secteur de la santé. Le Biarritz Olympique Pays Basque lui aussi, sollicité par le pilotari Eric Irastorza, met en place une cagnotte solidaire avec la vente de plusieurs maillots de joueurs du club. Et puis si les musulmans du Pays Basque ne pourront pas se rassembler pour la ramadan, la ville de Bayonne a mis à disposition une cuisine pour préparer les repas pour les plus nécessiteux durant cette période.

Pro D2 : des sanctions bouleversées

Les sanctions ont été revues à la baisse © Radio France - Stéphane Garcia

En sport, le Biarritz Olympique Pays Basque ne sera pas sanctionné ou si peu) pour ne pas avoir aligné assez de jeunes joueurs français. Il faut dire que le championnat de Pro D2 n'a pas pu se terminer et que le club aurait pu atteindre ses objectifs.