24h en Pays Basque : ouverture des plages et du marché de Garazi, fêtes de la St Jean annulées...

Le Pays Basque entre ouvertures et annulations ce mardi. Les marchés rouvrent peu à peu, mais pourra-t-on rouvrir les plages dès le mois de juin ? Les fêtes de la St Jean, c'est sûr, elles sont annulées et l'hôpital se voit offrir des gâteaux et une cagnotte par le basket d'Anglet.