Les 24 Heures Moto : des bénévoles sur le circuit pour la prévention de l'alcool au guidon chez les spectateurs

Dominique Boucheron, ancien motard et bénévole de la fédération d’aide aux personnes en difficulté avec l’alcool en Sarthe, sera présent aux 24h moto les 20 et 21 avril.

Le Mans, France

Les 24 Heures Moto au Mans les 20 et 21 avril prochains sont non seulement un rendez-vous sportif mais aussi une occasion de faire la fête pour les spectateurs. Chaque année, un arrêté préfectoral interdit la vente d'alcool dans le département de la Sarthe avant le rassemblement de motards. Cela n'empêche pas des consommations parfois abusives notamment dans les campings installés autour du circuit manceau. Dominique Boucheron, ancien motard, est bénévole de la fédération sarthoise d'aide aux personnes en difficultés avec l'alcool. Il a lui-même connu la dépendance à l'alcool et participe toute l'année à des actions de prévention pour la fédération. Les 20 et 21 avril, il sera sur le circuit des 24 Heures Moto du Mans pour évoquer les risques de l'alcool au guidon avec les motards. Il était l'invité de France Bleu Maine ce vendredi 12 avril 2019.

"Nous ne sommes pas là pour faire de la répression"

Avec les maraudes et les stands de prévention, il ne s'agit pas de casser l'ambiance des 24 Heures Moto, au contraire, "nous ne sommes pas là pour faire de la répression, nous sommes là pour leur dire qu'il faut avoir une consommation modérée le samedi pour pouvoir reprendre tranquillement la route" souligne Dominique Boucheron. Dominique Boucheron très positif sur le rassemblement de motards. Même si le mélange fête, alcool et nuit génère parfois des tensions, "c'est pour ça qu'il n'y a jamais de femmes seules pour les maraudes sur les campings et nous sommes toujours vigilants."

Pratique

La fédération d'aide aux personnes en difficultés avec l'alcool en Sarthe a fêté ses 20 ans cette année. Au-delà des 24 Heures Moto, au fil du temps et des actions menées, Dominique Boucheron a observé un rajeunissement des personnes dépendantes de l'alcool et une augmentation de nombre de femmes. La fédération coordonne différentes associations et mouvements sarthois qui apportent aide et soutien aux malades et à leur entourage.

Pour les contacter :

famla72sosalcool@gmail.com

Téléphone: 02 43 54 84 09

