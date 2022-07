25.000 foyers privés d'internet en Dordogne à cause d'un câble sectionné en Périgord noir

Un câble sectionné au niveau du pont de Trémolat en Dordogne prive d'internet 25 000 foyers dans le Sarladais. Plusieurs antennes mobile, pour le téléphone et internet sont aussi hors d'usage. Les équipes d'Orange prévoyaient une réparation qui pourrait prendre la journée.

A Sarlat, Siorac, Limeuil ou encore Trémolat, près de 25 000 foyers sont privés d'internet fixe sur leur box depuis environ 10 heures et demi du matin ce mardi 26 juillet. En cause, un câble sectionné au niveau du pont de Trémolat. Il alimente aussi plusieurs antennes mobiles qui sont hors service le temps de la panne, privant d'internet mobile 4G et de réseau téléphonique une partie de la zone du Périgord noir.

Des réparations qui pourraient prendre la journée

Le secteur avait déjà été touché par une grosse panne suite à une coupure de câble il y a quelques semaines, causée par un engin agricole. Cette fois, on ne connaît pas l'origine du sinistre.

Les équipes d'Orange sont sur place depuis la mi-journée. Les réparations pourraient être faites en début d'après-midi au plus tôt, mais pourraient se prolonger au moins jusqu'à la soirée de mardi. Il va falloir prendre son mal en patience. Lors de la précédente panne, il avait fallu faire venir des ouvriers de génie civil pour atteindre le câble enterré, prolongeant les réparations.