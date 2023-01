25 ans après la fin de Saint-Lys Radio, la station des marins basée près de Toulouse, un musée va ouvrir

Bon nombre de marins s'en souviennent : chaque heure, sur les postes de radio des bateaux, résonnait un indicatif avec un air d'accordéon, suivi d'une voix chevrotante enregistrée : "Ici Saint-Lys Radio, service radiotéléphonique avec les navires en mer". L'instant permet alors aux navigateurs de régler la fréquence pour entamer éventuellement une communication.

Des communications qui pendant 50 ans, 24 heures sur 24, transitent par Saint-Lys (Haute-Garonne), à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Toulouse. Bref, très loin des premières côtes maritimes. Mais l'emplacement n'a rien du hasard. Tout commence pendant la seconde guerre mondiale : en 1941, le régime de Vichy souhaite implanter une station de radio pour communiquer avec ses services administratifs d'outremer et des colonies. L'Etat français choisit alors le sud, pas encore occupé par l'armée allemande. Et puis Saint-Lys se trouve sur une nappe phréatique très peu profonde, qui permet une excellente propagation des ondes grâce à un effet miroir.

Saint-Lys Radio ne commence finalement qu'à émettre en 1948, avec cette fois une vocation clairement maritime. D'abord en morse, puis de manière vocale, la station de Haute-Garonne émet des millions de messages pendant 50 ans. Des échanges commerciaux, entre navires marchands et armateurs, mais aussi des messages personnels, entre les marins et leurs familles. A chaque fois, c'est le marin qui est à l'initiative du message. Dans les premières années, un opérateur de Saint-Lys Radio prend note pour envoyer ensuite un télégramme écrit. Mais avec le progrès la station connecte ensuite vocalement le bateau avec le foyer familial, via le téléphone fixe.

Loïck Peyron devient papa... grâce à Saint-Lys Radio !

Et rien de confidentiel dans ces échanges : le nombre de fréquences étant limité, les marins sont positionnés en liste d'attente, et peuvent écouter les messages de leurs confrères en attendant leur tour. Si les messages sont commerciaux pendant la journée, ils sont familiaux le soir. Avec parfois des très bonnes nouvelles se souvient le skipper Loïck Peyron : "C'est par l'intermédiaire de Saint-Lys que je suis devenu papa pour la première fois ! J'ai entendu les cris de ma fille qui venait de naître, alors que j'étais au large des îles Kerguelen dans l'Océan Indien, lors du premier Vendée Globe. Les opérateurs m'ont félicité après le message".

Jusqu’à 150 opérateurs ont travaillé dans cette station si particulière, dont Guy Malatray, le président de l'amicale des anciens de Saint-Lys Radio. il est "énormément" nostalgique de cette époque : "c'était un travail qui avait du sens. Tout ce contact humain qu'on pouvait avoir avec les marins... Et surtout la nuit ! Quand ils avaient un moment et nous aussi, on causait. On a servi un peu de confesseurs, pour parfois leur remonter le moral".

Après le message dicté, parfois "remonter le moral" des marins

Parler notamment à une célèbre navigatrice, en pleurs de l'autre côté de la radio, pendant une course en solitaire. Guy Malatray a ainsi fait le lien avec les plus grands noms de la voile : Eric Tabarly ("mais seulement deux fois en 25 ans, la radio pour lui c'était seulement en cas d'urgence"), Olivier de Kersauson, Philippe Poupon, etc. Des navigateurs conscients du gain obtenu avec le satellite, qui permet aujourd'hui d'envoyer son et images, en toute confidentialité. "Mais ce contact humain, c'était important pour eux. Il savaient qu'il y avait quelqu'un en cas de problème, pour les écouter et les aider si besoin" résume l'ancien opérateur.

Car plus que les messages familiaux, la station était aussi dédiée à une assistance médicale, grâce à l'hôpital Purpan de Toulouse. Le Centre de consultation médicale maritime (CCMM) demeure installé au SAMU 31 en 2023, et reçoit 6.000 appels chaque année, des marins français ou francophones.

Saint-Lys Radio est encore réputée aujourd'hui dans le monde maritime selon Jacques Poncet, le président de l’Association Art Culture et Patrimoine de Saint-Lys : "si vous vous baladez sur les côtes de Bretagne et que vous dites que vous êtes de Saint-Lys, y'a des marins qui vous offrent l'apéro !"

Un musée en septembre 2023

Apéro aussi en septembre prochain, pour l’inauguration du Musée Saint-Lys Radio, porté par l'association ACP et l'Amicale des anciens. Dans un bâtiment géré par la mairie. Il y aura du matériel, des panneaux graphiques, et des ateliers ludiques pour apprendre le morse aux enfants notamment. L'idée étant de dépasser le cadre de Saint-Lys Radio pour évoquer le progrès des communications. Un progrès qui a "tué" la station de Haute-Garonne, avec l'essor du satellite.

Le parrain du musée sera Loïck Peyron, qui devrait être présent pour l'inauguration en septembre prochain (ou d'ici fin 2023) : "Normalement, je serai là. On me sollicite beaucoup pour être parrain de diverses choses, mais là j'ai dit pourquoi pas ! Dans ce cas précis, j'en suis très honoré. Ca me fera plaisir de rencontrer peut-être les oreilles et les voix que j'ai eu la chance d'entendre pendant pas mal d'années". C'est aussi l'espoir de Guy Malatray : "on se connaissait par la voix, mais pour la plupart, on n'est jamais vus !