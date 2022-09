25 ans après, les souvenirs douloureux de la catastrophe ferroviaire de Port-Sainte-Foy en Dordogne

La commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt commémore ce jeudi 8 septembre un bien triste anniversaire. Celui de la plus grande catastrophe survenue ces trente dernières années dans le département de la Dordogne, mais également la plus importante catastrophe ferroviaire survenue à un passage à niveau en France.

13 morts et une quarantaine de blessés dans l'explosion

Il y a 25 ans jour pour jour, le 8 septembre 1997, aux alentours de 11h45, les feux rouges clignotent et les barrières du passage à niveau du Noble sont déjà abaissées pour annoncer le passage de l’autorail Bordeaux-Bergerac-Sarlat. Malgré cela, le chauffeur d’un camion citerne qui roule sur la départementale 936 ne s’arrête pas. Il traverse la voie. Lancé à plus de 120 km/h, le train qui transporte 95 personnes ne peut l’éviter. Le choc fait exploser les 30 000 litres d’hydrocarbure que contient la citerne, tuant le chauffeur du train et 12 passagers. L'explosion fait plus d'une quarantaine sont blessés, certains grièvement brûlés.

"Vu l'ampleur de la tâche, j'ai fait rapidement le bilan avec le chef d'agrès du fourgon de Sainte-Foy", se souvient Didier Cugerone. Pompier aujourd'hui à la retraite, il était à l'époque chef de groupe au centre de secours de Bergerac. Il a fait partie des secours arrivés parmi les premiers sur les lieux : "Il y avait eu tellement d'appels que les renforts étaient déjà engagés. Il y a eu un élan de solidarité de tout le monde, le directeur du centre commercial avait mis à disposition tous ses salons de jardin, ses parasols, des palettes pour franchir le ruisseau, des ambulanciers de retour d'intervention se sont aussi arrêtés, ça nous a bien aidés".

"On est associés de manière indélébile à cet accident"

Le jour de l'accident, l'actuel maire de Port-Sainte-Foy Jacques Reix est alors secrétaire général de la mairie. Il se retrouve très rapidement sur les lieux du drame, et pour cause, le maire de l'époque et plusieurs adjoints étaient en déplacement en Alsace. Il a dû assurer l'intérim : "L'horreur, la sidération, l'irréparable. La cellule de crise a duré trois, quatre jours, on était dans l'attente de l'identification des corps. Je n'aime pas trop parler de ça, pour moi c'est encore hier, c'est inoubliable. Chaque fois qu'il y a un accident en France, automatiquement, les télés et les radios appellent Port-Sainte-Foy. On est associés de manière indélébile à cet accident".

Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ce jour-là ont d'ailleurs bénéficié pour la première fois à l'époque en Dordogne d'un soutien psychologique : "Il y en avait une pour les victimes, et une pour les pompiers. La première fois, on se dit qu'on n'en a pas besoin". Une catastrophe si marquante qu'elle fait depuis partie de la formation des officiers : "C'est un cas concret que les officiers sapeurs-pompiers ont à résoudre pendant leur formation".

Le passage à niveau était l'un des plus dangereux du pays

Quatre ans et demi après la catastrophe, le procès du chauffeur devant le tribunal de Bergerac ne permet pas d’identifier les causes exactes du drame. Malaise, inattention, éblouissement, le conducteur du camion devenu tétraplégique n’apporte pas d’explication. Seule certitude, le passage à niveau du Noble était identifié comme étant l’un des plus dangereux de France. Plus de 70 incidents et trois accidents s’y étaient produits les douze années précédent le drame.

La SNCF a été condamnée à un euro de dommages et intérêts, alors que l'ex-employeur du chauffeur a été condamné à payer 404 000 euros aux parties civiles. En 2021, est inauguré un pont-route qui remplace ce passage à niveau. Cette année, un quart de siècle après, une cérémonie est prévue à 11 heures 15 en présence des familles devant la stèle qui commémore le drame, avenue de Bordeaux.