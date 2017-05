"25% des accidents sont dus à des fautes de comportement" Juliette Part directrice de cabinet à la préfecture

VIDEO : 19 morts en 2017 sur les routes de la Sarthe. Le bilan est catastrophique nous dit Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe.

19 morts depuis le début de l'année en Sarthe; en 2016, l'ancienne préfète de la Sarthe parlait déjà d'un mauvais bilan avec 35 victimes. Alors, quelles sont les causes de cet accidentologie dans le département ? Le point avec Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe.

J'en appelle à la vigilance des automobilistes

"Avec 19 morts depuis le début de l'année, la situation est catastrophique" nous dit Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. "Les principales causes sont toujours les mêmes : alcool et vitesse. Mais, et c'est nouveau, il y a un problème de comportement des usagers. Les forces de l'ordre ont augmenté considérablement les contrôles et c'est ce qui est constaté dans les verbalisations. 25% des accidents mortels depuis le début de l'année sont dus à des fautes d'inattention, à de la somnolence et donc, il y a moins de vigilance et une mise en danger. J'en appelle à la vigilance des automobilistes, et notamment en ce week-end de pont : restez concentré sur la route, ne regardez pas votre téléphone portable".

180% de plus de contrôles des radars mobiles

"L'activité répressive a atteint un niveau quasiment jamais inégalé" poursuit Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. "Les forces de l'ordre sont présentes sur les routes : depuis le début de l'année, le nombre de PV dressé a augmenté de 10%, le nombre de dépistages pour alcoolémie et stupéfiants a augmenté de 20%, et l'utilisation des moyens des radars mobiles a augmenté de 180%. C'est considérable et ça démontre que les forces de l'ordre sont très présentes sur les routes en uniforme et de manière banalisée".

Des bénévoles pour la sécurité routière

"On conduit aussi de très nombreuses actions de prévention" souligne Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, "et on recherche des bénévoles pour intervenir à la sécurité routière. "On a besoin de monde pour conduire ces actions de prévention dans les écoles, les entreprises. Là aussi, les entreprises peuvent se mobiliser. Elles peuvent s'engager pour que l'on signe avec elles, une charte d'engagement en faveur de la sécurité routière de leurs salariés".