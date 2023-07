25 icaunais en route pour les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne

25 jeunes catholiques icaunais prennent, ce lundi 31 juillet, l'avion en direction de Lisbonne et des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Du 1er au 6 août 2023, ils rejoindront la délégation française (40 000 personnes) pour le plus grand rassemblement de jeunes catholiques au monde. Deux millions de croyants sont attendus, tous doivent avoir entre 18 et 30 ans. Au programme, des prières, des veillées, des chants mais aussi des rencontres avec les autres chrétiens.

Un "festival" de la foi

Pendant une semaine, la ville de Lisbonne va respirer au rythme des JMJ, avec deux millions de personnes attendues, venues avec un pont commun : leur religion. La délégation du diocèse de Sens-Auxerre, bien que petite, est bien équipée : marinières, livres de chants et de prières, affiches et surtout, des drapeaux. "On a le drapeau français, le drapeau bourguignon, le drapeau du diocèse, sourit Alix, 22 ans, en charge de l'organisation. Les drapeaux représentent la diversité sur place, après il y a toujours le concours du drapeau le plus haut. Nos trois drapeaux seront à 3,5 mètres". Un signe distinctif pratique pour se retrouver dans une foule de plusieurs millions de personnes !

Les rencontres au centre de la semaine

Lorsqu'on demande à ces jeunes gens pourquoi ils sont si enthousiastes à l'idée de ces JMJ, la réponse est unanime : les rencontres. C'est l'occasion de rencontrer les chrétiens issus de cultures différentes, explique Amélie, 18 ans : "je pense que j'aurai un autre regard, sur d'autres cultures que je ne connais pas. Nous y allons pour découvrir les autres, et aller à la rencontre du Seigneur bien sûr." Pour Simon, 24 ans, ce rassemblement passe aussi un message fort : "c'est une belle façon de dire que nous sommes là, nous sommes jeunes, et nous pouvons changer les choses".

Il y a une rencontre en particulier que tous attendent : celle avec le Pape François. "Nous sommes très impatients, je n'attends que ça", explique Eglantine, 19 ans. Le Pape participera à une veillée à la fin de la semaine, ainsi qu'à une messe finale. Simon espère pouvoir le saluer : "lorsque j'ai dit à mon patron que j'allais voir le Pape, il m'a dit : "c'est un peu ton Lionel Messi à toi". Mais c'est plus que Lionel Messi, c'est quelqu'un de très important dans ma vie !". Cet ultime célébration sera aussi le moment d'annoncer le prochain lieu des JMJ.

