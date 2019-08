25 nationalités différentes réunies à Pontmain pour un forum sur les droit des enfants

Le forum "Child Rights in Action" sur les droits des enfants est organisé chaque année depuis 2013 par l'association "Initiatives et Changement" et cette année, les participants se réunissent toute la semaine à Pontmain. Une reportage de Sarah Saltiel-Ragot.

L'objectif du forum : associer adultes et enfants pour parler des droits des enfants et des droits humain.

Pontmain, France

La démarche est claire, parler des droits des enfants avec les premiers concernés. L'association "Initiatives et Changement" réunit pendant une semaine environ 130 participants, adultes et enfants, venus de 25 pays différents, à Pontmain. "L'idée est d'avoir le premier forum qui est pour et avec les enfants, qui sont souvent exclus de la discussion," explique Claire Tamano, déléguée générale de l'association.

"On a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait," poursuit Jonathan Levy, fondateur de l'événement, "Ce n'est pas d'expliquer les droits de l'enfants mais de les vivre." Ce constat a donc donné naissance au forum en 2013. Adultes et enfants s'associent dans la discussion mais aussi dans l'organisation de l'événement lui-même. Les ateliers proposés pendant cette semaine sont donc presque toujours menés par un duo adulte-enfant.

Jonathan Lévy "co-construit" l'événement avec les enfants Copier

Des jeunes qui s'initient à l'engagement citoyen

"Dans d'autres pays, on n'a pas forcément la chance de pouvoir s'exprimer en tant qu'enfant et ici, on peut approfondir la question des droits des enfants avec des personnes venues d'autres pays," se réjouit Zaïneb, jeune française qui a découvert le forum grâce à une association venue dans son collège. À presque 17 ans, Aïssata est déjà engagée dans une association qui aide les familles en difficulté à Paris. Pendant cette semaine à Pontmain, elle a pu rencontrer des enfants qui ont eux aussi agit pour en aider d'autres. "En écoutant toutes les actions déjà menées, cela nous motive encore plus !" déclare avec enthousiasme Aïssata qui envisage déjà de poursuivre son engagement en aidant les migrants et en mettant en place un conseil régional des enfants.

Des jeunes qui s'initient à l'engagement citoyen. Copier

Le psycho-pédagogue et fondateur du forum, Jonathan Levy est optimiste. Pour lui, ces jeunes qui s'engagent dans cette semaine pourront à leur tour encourager d'autres enfants à défendre des causes.