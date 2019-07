250 caravanes bloquent la rocade et le tramway de Bordeaux avant de s'installer dans un parc à Cenon

Cenon, France

La situation est restée tendue pendant près de quatre heures ce lundi. Vers 11h30, quelques 250 caravanes des gens du voyage se sont présentées aux abords du parc du Loret à Cenon, sur la rive droite de l'agglomération bordelaise. Prévenus, le maire de la ville Jean-François Egron et le chef de la police municipale se sont rendus sur place. Le ton est alors monté et, selon le maire, "le chef de la police s'est interposé et il a été molesté. On lui a arraché les clés de son véhicule".

Une autorisation pour dix jours

Les caravanes n'ont pas bougé pendant près de quatre heures, provoquant de grosses difficultés de circulation puisqu'elles bloquaient les voies du tramway ainsi que la bretelle d’accès à la rocade de Bordeaux. Face à ces perturbations, la préfecture de la Gironde a donné l'ordre à la police nationale venue en renfort de laisser les gens du voyage pénétrer dans le parc du Loret. Une autorisation pour leur a été accordée pour rester sur place pendant dix jours.

Un manque d'aires de grand passage

Du côté de la préfecture, on précise qu'à l'origine de cette situation, il y a le manque d'aires de grand passage sur la métropole bordelaise. Ce que le maire de Cenon Jean-François Egron ne conteste pas. "C'est la responsabilité collective de Bordeaux Métropole, dont je fais partie, et de la préfecture pour se mettre autour de la table et qu'on trouve une solution que ce soit sur la rive droite ou sur la rive gauche. En deux ans, c'est la neuvième occupation sur notre ville qui a déjà 40% de logements très sociaux. Je n'ai rien contre la communauté des gens du voyage mais il faut trouver des solutions". Jean-François Egron a demandé et obtenu un rendez-vous à la préfecture dès ce mardi matin.