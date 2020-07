250 contrats d'apprentissages sont à pourvoir dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en Limousin

En Limousin, 250 contrats d'apprentissages sont à pourvoir dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Ces contrats sont proposés aux jeunes de 15 à 29 ans par l'Umih, l'union des métiers de l’hôtellerie restauration. Les apprentis pourront suivre en alternance des cours dans les UFA, les unités de formation des apprentis des lycées professionnels Jean Monnet à Limoges, Delphine Gay à Bourganeuf ou le CFA des Treize Vents à Tulle.

les parents ont cherché une autre formation pour leur enfant puisqu'ils pensaient le secteur sinistré

Le gouvernement participe au financement des formations d'apprentissage à hauteur de 5.000€ par an pour les jeunes de moins de 18 ans et 8.000€ pour les plus de 18 ans. Un soutien précieux après la crise sanitaire qui a mis à l'arrêt le secteur de la restauration, en recherche d'apprentis rapporte Sébastien Huchet de l'Unité de Formation des Apprentis Jean-Monnet à Limoges : _"_des restaurants nous appellent tous les jours pour nous dire qu'ils recherchent des apprentis. Une bonne nouvelle puisqu'on craignait le contraire et en même temps, nous avons bien moins de jeunes qui demandent des formations. La crise sanitaire qui a tout déplacé : les notes sont tombées tardivement, les entretiens n'ont pu avoir lieu, les portes ouvertes non plus, et les parents ont cherché une autre formation pour leur enfant puisqu'ils pensaient le secteur sinistré".

Pourtant cette cette voie de l’apprentissage est une chance de trouver un métier plus facilement explique Emmanuel Bassot, restaurateur à Bosmie l'Aiguille, en Haute-Vienne : "des moyens humains et financiers permettent à nos jeunes de se lancer dans cet apprentissage même s'ils ne trouvent pas tout de suite un employeur, les CFA et les UFA sont là pour les aider et là _les offres dans ce secteur ne manquent pas pour la rentrée de septembre_".