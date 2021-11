250 femmes politiques dont Michèle Rubirola signent une tribune dans Le Monde pour un "#meToo politique"

A quelques mois de la présidentielle, 250 femmes politiques signent une tribune dans le journal Le Monde intitulée "pour un #MeToo politique" (article payant, abonné) : les agresseurs sexuels n'ont pas leur place aux élections de 2022. Elles appellent "le monde politique à une réponse d'ampleur aux violences sexuelles et sexistes commises par nos représentants". Parmi ces signataires figure l'ancienne maire de Marseille : Michèle Rubirola. Comme elle, l'ancienne ministre socialiste des Droits des femmes Laurence Rossignol, l'adjointe socialiste à la mairie de Paris Audrey Pulvar, la porte-parole du PS Gabrielle Siry-Houari, la candidate arrivée deuxième à la primaire écologiste pour la présidentielle 2022 Sandrine Rousseau ont signé le texte.

Les signataires exhortent "les appareils politiques à écouter les victimes et à faire œuvre de prévention. (…) Le monde politique doit assumer ses responsabilités et écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de ses rangs et faire preuve d'exemplarité dans les désignations", d'autant que ces élus votent ou bloquent ensuite des lois sur les droits des femmes. Elles s'interrogent encore : "La parole des femmes s'est libérée, mais à quand une libération de l'écoute, une réelle prise en compte dans les partis politiques ?" Et demande aux élus, élues et cadres de partis de signer "en masse" un "engagement en trois points contre les violences sexistes et sexuelles en politique", rédigé par les signataires.

A quelques mois de la présidentielle, la tribune note que "trois candidats à l'Elysée sont déjà cités dans de nombreux témoignages d’agressions sexuelles. Cela ne les empêche pas, loin de là, de considérer qu’ils sont dignes d’occuper la magistrature suprême. C'est dire à quel point la condition des femmes et des victimes leur est indifférente".