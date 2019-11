Sainte-Hélène-du-Lac, France

Une longue chaîne humaine le long de la route et des champs. C’est dans le dos des manifestants que doit prendre place dans les prochaines années l’agrandissement du parc d’activité d’Alpespace. Il s’étendra sur 30 hectares, mais surtout sur des terres agricoles. Ces habitants ont du mal à imaginer, voir ces champs disparaître, remplacer par du béton. Jérôme est agriculteur à Sainte-Hélène-du-Lac : "Ça fait mal au ventre. On se lève tous les matins pour travailler nos terres. Et sur une signature de certains élus, c’est 30 hectares qui s’envolent."

250 manifestants pour défendre des espaces agricoles à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie. © Radio France - Victor Vasseur

250 manifestants pour défendre des espaces agricoles à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie. © Radio France - Victor Vasseur

Selon un collectif : "Toutes les exploitations sont en filière qualité et risque de la perdre à cause du projet." Comme Jérôme, une dizaine d'agriculteurs sont concernés. Ils vont devoir vendre leur terre. C’est intolérable pour Daniel, sa maison est derrière l'un des champs : "On n’est à la montagne, pas en ville. Je veux écouter les oiseaux, écouter les vaches meugler et voir des champs. Pour soi-disant créer quelques emplois, on va surtout en détruire tout autant."

250 manifestants pour défendre des espaces agricoles à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie. © Radio France - Victor Vasseur

250 manifestants pour défendre des espaces agricoles à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie. © Radio France - Victor Vasseur

250 manifestants pour défendre des espaces agricoles à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie. © Radio France - Victor Vasseur

"Quand on vit à la montagne, c’est pour être au milieu des champs !"

Cette extension du parc d'activité d’Alpespace inquiète aussi Laurent, le gérant d'un camping trois étoiles, installé juste à côté : "Ça enlève tout l'attrait du camping. Quel vacancier viendra dans un camping qui est entourer par une zone industrielle ? C'est très compliqué. Ce projet nous met des bâtons dans les roues."

A ECOUTER - Véronique, une riveraine : "Il n'est pas agréable de se lever le matin et voir une usine." Copier

Ce qu’espèrent les habitants maintenant, c'est que les élus de Métropole Savoie reviennent sur leur décision et décident d'annuler l'extension.

Victor Vasseur © Radio France - Victor Vasseur