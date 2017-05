250 motards de Drôme-Ardèche manifestent pour interpeller les politiques

Près de 250 motards ont manifesté, ce samedi après-midi, à Bourg-les-Valence, Valence et Guilherand-Granges. A l'appel de la Fédération Françaises des Motards en Colère, ils sont venus interpeller les politiques et futurs députés. Ils dénoncent "des mesures répressives".

#Valence : manifestation de la Fédération française des motards en colère de #Drôme #Ardèche. Plus de 200 motards présents. pic.twitter.com/oBW2uOC6dQ — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) May 20, 2017

Ces motards en colère se sont rassemblés sur le parking du Théâtre le Rhône à Bourg-les-Valence. Avec banderoles et affiches sur leurs plaques, ils ont ensuite roulé autour de Valence et à Guilherand-Granges. On pouvait lire sur leurs motos "sécurité rentière", "halte à la répression" ou encore "non aux radars privés".

Ces motards en colère ont posé des affiches sur leurs plaques pour dénoncer des "mesures répressives". © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces motards de Drôme et d'Ardèche se sentent persécutés. "Le nouveau format de plaque en juillet prochain, le port de gants homologués obligatoire depuis janvier, trop c'est trop" explique Régis Perrin, le coordinateur de FFMC 26/07.

"On peut rouler en t-shirt mais il faut des gants homologués, on marche sur la tête" explique un motard présent dans la manifestation.

Les motards interpellent les politiques

Manifestation de 250 motards, ce samedi après-midi, en Drôme-Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces motards se sentent "persécutés" et trop peu écoutés par les dirigeants. Ils ont donc décidé de se faire entendre, ce samedi, entre l'élection présidentielle et les prochaines élections législatives.

"Au niveau du ministère, ils prennent des mesures sans rien connaître à la moto" explique Régis Perrin. Une délégation de la FFMC a été reçue en milieu d'après-midi par le directeur de cabinet du Préfet de la Drôme à Valence. La FFMC 26/07 a dénoncé les "mesures répressives et excessives" à leur encontre.

La FFMC assure qu'elle demandera des rendez-vous à chaque député de Drôme-Ardèche pour se faire entendre.