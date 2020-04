250 paniers-repas distribués ce samedi au campus de la Bouloie à Besançon

250 étudiants de Besançon sont venus chercher un panier-repas sur le campus de la Bouloie, ce samedi. L'opération a été organisée par l'association BAF, qui regroupe plusieurs groupements d'étudiants, avec le soutien financier de l'université de Franche-Comté.

"On a reçu 400 demandes une une journée, on ne pensait pas en avoir autant en si peu de temps. Finalement, ce sont les 250 premiers qui ont été servis", précise Alexandre Chodey, président de la BAF. Dans ces paniers-repas : des pommes, des kiwis, des pommes de terre, des pâtes ou du riz ou encore du gel douche et du dentifrice. "C'est dur pour eux en ce moment : certains n'ont plus de travail en parallèle de leurs études et résultat : ils n'ont pas assez d'argent pour financer leur loyer", assure Alexandre Chodey.

La BAF espère renouveler l'expérience

Cette opération est une première depuis le début du confinement et la BAF espère que ce ne sera pas une dernière : "on a fait une demande de subventions à la mairie de Besançon", assure Alexandre Chodey. La BAF a également sollicité Les Jardins de Cocagne, à Chalezeule, pour s'approvisionner en fruits et légumes frais.