Entre 200 et 250 personnes marchent pour Anis, l'adolescent poignardé à mort à Montpellier

Ce dimanche 28 novembre 2021, entre 200 et 250 personnes ont participé à une marche blanche à Montpellier, une semaine après la mort d'Anis, cet adolescent de 15 ans poignardé dans le quartier Prés d'Arènes. Elles ont voulu lui rendre hommage et porter un message : stop aux violences.

Ce dimanche 28 novembre 2021, une marche blanche a été organisée à Montpellier, en mémoire à Anis, cet adolescent de 15 ans qui est mort, dimanche dernier, après une altercation avec un jeune de son âge. La mobilisation a commencé devant l'Hôtel de Ville. Puis, en silence, le cortège s'est déplacé jusqu'au lieu de l'agression, à côté de l'arrêt de tramway Garcia Lorca, dans le quartier Prés d'Arènes. Des fleurs et des bougies ont été déposées à cet endroit.

"Sortons sans peur"

Des membres de la famille d'Anis étaient présents, notamment de nombreux enfants. Certains, vêtus de tee-shirt sur lequel était imprimée une photo du jeune garçon, portaient des banderoles : "Stop à la violence", "Parti trop tôt" ou encore "Sortons sans peur". Il y avait aussi, à l'arrière du cortège, quelques mamans qui ne connaissaient pas particulièrement le Montpelliérain.

Des fleurs et des bougies ont été déposées là où l'altercation a eu lieu, à côté du tramway Garcia Lorca, dans le quartier Prés d'Arènes de Montpellier © Radio France - Clara GUICHON

"Je pense que toutes les mamans devraient être là", considère Louisa, cachée derrière sa capuche et son masque. Ce sont ces quatre fils qui lui ont parlé de l'histoire d'Anis. Âgés de 14 à 20 ans, ils venaient de l'apprendre sur les réseaux sociaux. "C'est l'incompréhension, articule-t-elle. On en discute, et on remet une couche sur la non-violence. Je crois que c'est la seule chose que nous sommes en mesure de faire." Pour Marie-Claude, maman de trois enfants, il est temps de dire stop à la violence. "Il faut que ça cesse, murmure-t-elle. On est déjà dans un climat d'insécurité, on le sait, mais là... Il n'y a pas de mot."

Le père d'Anis, Djamel Benguellal, lance un appel à tous les parents. "Moi, mon fils, il est déjà parti, dit-il en retenant ses larmes. Mais je pense à tous ces jeunes de son âge. Ils sont tous prisonniers, à cause des séries et des musiques agressives. Il n'y a que de la violence autour d'eux!"

Dans le cortège, il y avait aussi des parents qui ne connaissaient pas particulièrement Anis Copier

Mohamed, un cousin d'Anis âgé de 20 ans, espère sensibiliser tous les jeunes avec cette marche Copier