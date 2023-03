250 personnes mobilisées sur la place Corbis contre la réforme des retraites

Malgré l'utilisation du 49-3, ils ne veulent rien lâcher. Les syndicats appelaient encore au rassemblement ce samedi 18 mars. Environ 250 personnes étaient réunies sur la place Corbis, à Belfort. Au programme, remobilisation des troupes et distribution de tracts, sur la place, et sur le faubourg de France. "Depuis le 49-3, pour certains c'est perdu d'avance, il n'y a plus de raison de se battre, explique Mélanie Meyer, responsable CFDT dans le Territoire de Belfort. On est là pour leur rappeler que rien n'est perdu, qu'on a déjà gagné gagné une bataille et qu'on peut encore y arriver."

ⓘ Publicité

En plus de la CFDT, la CGT ou encore le SNES-FSU, des partis politiques comme Lutte Ouvrière et le PCF étaient présents. © Radio France - Corentin Debuire

Pour l'instant, les syndicats multiplient les réunions en intersyndicale pour essayer de déterminer la marche à suivre. Selon eux, le meilleur moyen d'obtenir gain de cause, c'est un blocage économique. Et pour cela, il faut qu'il y ait un maximum de grévistes, jeudi 23 mars, pour le prochain mouvement de mobilisation générale.

Un manifestant et sa pancarte contre Emmanuel Macron. © Radio France - Corentin Debuire

En attendant, il y a une échéance majeure, ce lundi : le vote des motions de censure contre le 49-3. Celle qui a le plus de chances de passer, c'est celle du groupe LIOT mais il n'y a aucune garantie. Si aucune des deux motions n'est votée, les syndicats se disent prêts à continuer les actions, chaque jour, sans attendre le 23 mars.