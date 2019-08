257 enfants handicapés privés de rentrée dans la Drôme

L'Adapei de la Drôme, l'association qui regroupe les parents de ces enfants, lance l'alerte et crie au scandale. Il n'y a plus de place pour eux dans les quatre instituts médico-éducatifs de l'association.

Drôme, France

Les retrouvailles avec les copains, la fierté de montrer son nouveau cartable... C'est ce que devraient vivre tous les élèves en France ce lundi, jour de rentrée scolaire. Mais dans la Drôme, 257 enfants handicapés mentaux n'auront pas cette chance.

"C'est un scandale absolu " - Jean-Luc Chorier, le président de l'Adapei

Ils attendent une place dans l'un des quatre instituts médico-éducatifs (IME) de l'Adapei 26, l'association qui regroupe des parents et proches d'handicapés mentaux. "On leur dit, non tu ne fais pas ta rentrée. Même si c'est la loi. Il faudrait que l'on double nos effectifs pour pouvoir accueillir tous les élèves qui sont orientés vers nos IME mais on ne nous accorde pas les moyens pour prendre en charge ses enfants. C'est un scandale absolu !", s'indigne Jean-Luc Chorier, le président de l'Adapei.

"On ne sait pas quelles réponses lui apporter pour ne pas le blesser. C'est cruel. On est obligé de mentir" - Jérémy, père d'un enfant autiste

Pourtant Duncan, 10 ans est persuadé qu'il fera sa rentrée ce lundi, dans un établissement spécialisé. Puis, son père Jérémy lui explique qu'il faudra patienter encore. "Pourquoi ? Bientôt ?", lui répond le garçon. Face au silence de son père, il répète : "bientôt ?"

Duncan pose fièrement avec un cartable récupéré pour la pyramide. Il repart avec sans savoir quand il l'utilisera vraiment. © Radio France - François Breton

Les larmes au yeux, Jérémy Trechel finit par répondre oui. Il est obligé de mentir pour ne pas déstabiliser son fils : "Il a vraiment envie d'aller à l'école. Il a envie d'apprendre ! Quand il voit sa sœur rentrer avec le cartable le vendredi heureuse de dire qu'elle est en vacances, notre fils nous regarde en pleurant parce que lui il n'a pas de vacances puisqu'il n'a pas école ... On ne sait pas quelles réponses lui apporter pour ne pas le blesser... C'est cruel ! "

Une manifestation à Valence, ce samedi

L'association Adapei organise ce samedi une manifestation à Valence afin d'alerter la population sur la situation. Symboliquement, une pyramide de cartables sera érigée devant la Fontaine monumentale. Les membres de l'association vont également faire signer une pétition, le hashtag "jaipasecole" va être lancé sur les réseaux sociaux.