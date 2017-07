26 chiens vivant dans une maison inhabitée sauvés par la SPA du Jura

La SPA du Jura est intervenue lundi 17 juillet à Lavans-lès-saint-Claude, dans le parc naturel du Jura. Les bénévoles du refuge de Morez ont récupéré 26 chiens qui vivaient dans des conditions d'insalubrité extrême, dans une maison inhabitée.

26 chiens ont été recueillis lundi par la SPA du Jura. Ils se trouvaient dans une maison inhabitée du village de Lavans-lès-saint-Claude.

En entrant dans la maison où se trouvaient les animaux, les bénévoles de la SPA accompagnés par un vétérinaire et les gendarmes ne s'attendaient pas à un tel spectacle : les murs avaient été rongés, la petite terrasse accessibles aux chiens était recouverte de déjections, et la cave baignait dans plusieurs centimètres d'un mélange d'eau et d'urine.

La propriétaire des chiens, une dame d'environ 60 ans qui ne vivait pas dans la même maison, s'est vraisemblablement laissée déborder par les portées qui se succédaient. À première vue, il n'est pas question de maltraitance ou de malnutrition, mais les conditions étaient évidemment invivables pour ces animaux. Les 26 chiens vont être répartis dans les refuges de la SPA dans la région. Une majorité a d'ailleurs été récupérée par la SPA d'Autun, près de Chalon-sur-Saône, qui avait été appelée en renfort.

Les animaux sont surtout "désociabilisés" mais ne sont pas malades à première vue - SPA de Morez

Un premier signalement en 2013

L'intervention a mis fin à un calvaire qui durait au moins depuis quatre ans pour ces animaux. En effet le maire du village avait demandé à la gendarmerie d'intervenir dès 2013, après des signalements faits par des promeneurs ou des riverains.