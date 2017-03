26 communes en Haute-Garonne délivrent désormais la carte nationale d'identité

On doit désormais se rendre dans l'une des 26*** communes de Haute-Garonne équipées d'une borne biométrique pour faire faire sa carte nationale d'identité. Comme pour le passeport, les informations sont directement télétransmises aux services de la préfecture.

Les demandes de carte nationale d'identité sont désormais traitées selon les mêmes modalités que pour les passeports biométriques. Le demandeur doit se rendre au guichet d'une mairie équipée pour confier ses empreintes digitales.

26*** communes en Haute-Garonne proposent ce service. Peu importe donc désormais son lieu d'habitation, l'important est de sélectionner une de ces mairies. Mais, on peut aussi commencer à préremplir son dossier via l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. L'agent de l'état civil pourra ensuite retrouver toutes ces données et la démarche sera réalisée d'autant plus rapidement sur place.

S'il y a des systèmes qui peuvent se faire directement d'Internet pour permettre à chaque citoyen d'avancer, ça va dans le bon sens - Bruno, habitant de Gratentour venu à la mairie de Fronton pour réaliser ses démarches administratives

Fronton s'attend à recevoir 10 fois plus de demandes de cartes d'identité

A Fronton, l'état civil va passer d'un peu plus de 400 demandes de carte d'identité par an à 4.000. Les maires des communes les plus peuplées du Nord Toulousain s'organisent pour mutualiser leurs moyens et permettre à tous leurs habitants d'avoir le service le plus efficace possible.

La mairie de Fronton se prépare à recevoir dix fois plus de demandes de cartes nationales d'identité. - © Mairie de Fronton

Chaque usager pourra continuer d'aller dans sa mairie ou dans les sous-préfectures, pour pouvoir faire la première étape, qui est une étape, par Internet, d'inscription en ligne, sur la prédemande de carte nationale d'identité - Stéphane Daguin , le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne

26 communes et un dispositif mobile de recueil des données

La dématérialisation doit permettre à la fois de sécuriser nos données personnelles mais aussi de gagner du temps dans l'instruction des dossiers ("au moins 2 semaines", selon la préfecture de Haute-Garonne). Nos empreintes sont expertisées dans l'une des deux préfectures habilitées à le faire en Occitanie, à Montpellier ou à Foix.

La préfecture de Haute-Garonne possède également un dispositif mobile de recueil des données pour les personnes qui sont dans l'incapacité totale de se déplacer, les personnes malades ou les prisonniers, par exemple.

Et ce n'est qu'un début puisque d'ici à la fin de l'année, l'objectif du Ministère de l'Intérieur, c'est que toutes les démarches puissent être faites sur Internet. Seuls le passeport et la carte d'identité nécessiteront qu'on se déplace dans l'une des 26 communes du département pour le recueil de nos empreintes digitales.

*** Les 26 communes de Haute-Garonne sont (du Nord au Sud) : Fronton, Grenade, Montastruc-la-Conseillère, Castelginest, L'Union, Blagnac, Toulouse, Colomiers, Balma, Tournefeuille, Lanta, Plaisance du Touch, Cugnaux, Castanet Tolosan, Saint-Lys, Muret, Montgiscards, Revel, Villefranche-de-Lauragais, Auterive, L'Isle en Dodon, Carbonne, Cazères, Saint-Gaudens, Aspect et Bagnères-de-Luchon.

