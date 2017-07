26 mamans et leurs enfants ont quitté Limoges pour des vacances dans les Pyrénées grâce au Secours populaire

Direction les Hautes Pyrénées pour 26 familles monoparentales de la Haute-Vienne. Grâce au Secours populaire elles ont quitté Limoges ce lundi pour un séjour d'une semaine à la montagne Un grand bol d’oxygène pour ces enfants et leurs mamans qui, sans l'association ne partiraient pas en vacances.

Ce séjour destiné aux familles monoparentales est l'une des missions du secours populaire de la Haute-Vienne dans le cadre de l'opération "Pour que l'été n'oublie personne". Mais elle est essentielle pour ces mamans et leurs enfants, qui faute de moyens financiers, ne peuvent pas s'offrir de vacances. Ce grand bol d'air d'une semaine dans les Pyrénées va leur permettre de changer d'horizon et de partager des moments de convivialité avec leurs enfants et les autres mamans, sans oublier les 13 accompagnateurs bénévoles du secours populaire.

"Je vais enfin prendre l'air" Florence une maman

Florence, maman d'une petite Maïllis n'est jamais partie en vacances depuis son adolescence. Pour elle, partir et en plus avec son enfant est un immense plaisir. " Je ne connais pas les Pyrénées, ce sera pour moi une bouffée d'air" confie la jeune maman juste avant son départ.

Pour sa part Aurélia, une habitante de Cussac, s'apprête à monter dans l'autocar avec ses deux garçons âgés de 9 et 16 ans. Un départ chargé d'émotion pour elle. _"J'ai un travail mais seule avec deux enfants à charge c'est très compliqué de partir en vacances, et c'est la première fois que je pars avec le secours populaire" E_t son fils aîné Stéphane ajoute " je vais me promener, et découvrir, sinon je serais rester dans notre appartement ".

13 bénévoles du secours populaire les accompagnent

Pour les bénévoles du secours populaire c'est aussi une réelle satisfaction de faire plaisir à ces familles. "On leur propose plein d'activités et on peut aussi garder les enfants pour permettre aux mamans de souffler de se réserver du temps pour elles" explique Emmanuelle Morel

C'est en tout 77 personnes, mamans et enfants qui sont parties le temps d'une semaine découvrir d'autres horizons