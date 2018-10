L'opération "zéro déchet" vise à réduire drastiquement la production de déchets. Elle en est à sa deuxième année et réunit désormais 260 familles de Mougins, de Grasse, Vence ou d'Antibes.

Mougins, France

Comment réduire vraiment les déchets produits quotidiennement par nos achats au supermarché ? Pour tenter de répondre à cette question que se posent tant de familles, l'association Vie Initiative Environnement et Univalom, le syndicat mixte chargé de la collecte des déchets dans la région d'Antibes et Grasse, ont créé l'opération "zéro déchet".

Pendant six mois, 260 familles seront accompagnées à l'aide d'ateliers thématiques pour réduire le poids des poubelles. Et, parallèlement, le poids de leur impact sur l'environnement. La première année, les familles participantes avaient réussi à diminuer le poids des poubelles des ordures ménagères de 37 % et celui des poubelles remplies avec les déchets recyclables de 25%.