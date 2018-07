Vermenton, France

A Vermenton, au camping des Coullemières, la petite cinquantaine d'emplacements commence à se remplir de vacanciers. A commencer par les habitués de longue date, comme Marie-Claire : "Ca fait 27 ans qu'on vient ici". "Et toujours au même emplacement, au 17, comme dans le film Camping !" complète en riant sa fille Céline.

Au fil des années, les habitués se connaissent bien

27 ans de vacances en famille, avec les enfants, les petits-enfants, les deux caravanes "tout confort", précise Marie-Claire. 27 ans aussi à retrouver les mêmes voisins d'emplacements : "On se connaît. Juste à côté, il y a un Anglais qui va arriver bientôt. On s'envoie des mails toute l'année, à Noël on s'envoie des photos..."

Beaucoup de vacanciers arrivent à l'improviste

Ces vacanciers qui reviennent chaque année représentent une bonne partie de la clientèle ici, mais il y a aussi beaucoup de gens de passage, explique le régisseur du camping, Julien Okermans : "Voilà l'exemple-type, on a une famille suisse qui vient d'arriver sans réservation, avec deux enfants, qui viennent passer deux ou trois jours chez nous."

"On vient de Berne, et on va en Bretagne, mais on ne veut pas faire tout d'une traite", explique Christian, le papa. "On n'a rien planifié, on va rester autant de temps que l'on veut !"

"On fait tout en vélo !"

Comme cette petite famille, la plupart des vacanciers viennent en camping-car ou en caravane. Mais on a tout de même croisé quelques campeurs "à l'ancienne" : Jeff et son oncle Gervais, partis de Seine-et-Marne "tout en vélo ! On profite des vacances, on va se promener partout en France... On a dû faire 200 km en deux jours."

Niveau confort, c'est plutôt spartiate :"Toile de tente, nos affaires, un sac de couchage et puis c'est tout ! Pas besoin de plus, après on se retrouve encombré", sourit Jeff.

En vélo, en voiture, en tente ou en camping-car, chacun ses préférences. En tout cas, vous serez nombreux cette année à venir profiter de nos campings dans l'Yonne !