27 objets appartenant à 22 stars pour une tombola au profit des vallées azuréennes sinistrées

Le principe est simple. Vous achetez un ticket à un euro et vous pouvez remporter l'un des 27 objets donnés par 22 stars et sportifs de haut-niveau. Le minimum à investir est de 5 tickets (5 euros) et tout se passe en ligne sur le site www.karmadon.org. La tombola s'ouvre ce mercredi 18 novembre et se clôtura le 16 décembre. Le tirage au sort aura lieu le 17 décembre.

C'est Julien Doré, venant depuis tout petit en vacances à Saint-Martin-Vésubie, très touché par la détresse des habitants des vallées sinistrées, qui a eu l'idée. Il s'est alors tourné vers le Secours Populaire Alpes-Maritimes qui a réalisé et mis en musique cette énorme tombola. Elle risque bien de faire un carton !

Car Julien Doré a entrainé avec lui 22 stars et sportifs de haut-niveau. Tous ne venant pas les mains vides mais apportant un objet lui appartenant afin de faire grandir la tombola au profit, à 100%, des habitants de La Roya, de la Vésubie, de la Tinée ou encore aux vallées du nord de l'Italie.

Les lots à gagner !